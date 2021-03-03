中國大陸3月1日暫停進口台灣鳳梨，民進黨發言人顏若芳今表示，在蔡英文總統、賴清德副總統、蘇貞昌院長及行政團隊的號召下，截至目前總計認購超過60公噸的鳳梨。感謝台灣各界響應，尤其在企業和社團有許多熱愛台灣的好朋友力挺購買台灣鳳梨。

顏若芳指出，為響應買鳳梨、挺農民，在民進黨社運部聯繫民間企業與社團一起響應後，民間各界迴響熱烈，小英之友會全國總會認購2萬公斤、世界台商總會及中華民國西藥代理商公會各認購1萬公斤，其他還包含台灣松下、新視代、和泰興業、台灣三洋、萬士益、禾聯碩、聲寶、富士通、上洋產業、日立江森、冰點、台灣樂金、台灣夏普、上菱、台灣格力、大同、東元電機、台灣三菱、日立家電、億聲電子、台灣房屋、昇恆昌、台水工會、扶輪社等企業及社團也都熱情共襄盛舉，截至目前總計認購超過60公噸的鳳梨。

顏若芳強調，再次感謝所有台灣企業、社團及人民，在台灣農民遭到惡意打壓時，願意第一時間團結站出來支持台灣農產、農民，也要再次呼籲，台灣鳳梨產季從3月到7月，大家可以分批購買台灣鳳梨，一起持續支持台灣農民。

(中時 )