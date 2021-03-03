華為：今年搭載鴻蒙設備保守估計3億台 09:472021/03/03 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華為表示，今年搭載鴻蒙設備的目標，保守估計是3億台。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據《證券時報e公司》消息，日前，華為消費者業務軟體部總裁、鴻蒙作業系統負責人王成錄表示，華為今年搭載鴻蒙設備的目標，保守估計是3億台。 在這3億萬台設備中，包括手機2億；Pad、手錶、智慧屏、音箱等3000萬台以上，以及合作夥伴設備等。 王成錄表示，鴻蒙是面向IoT的作業系統，它的首要目標是用一套系統，彈性搭載在各種IoT設備上，實現系統的統一。 萬海擬砸6.6億美元 訂購6艘萬箱船 擴美國線運力 台農發虧1／3資本 2周內報告 (旺報 ) #設備 #鴻蒙 #華為 #搭載 #3億 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台幣升勢趨緩 機械業迎黃金10年 04:102021/03/03 財經焦點 台通訊設備產值飆 PCB供應鏈沾光 04:102021/03/03 產業．科技 全球5G專利賽 華為逆勢領跑 04:102021/03/03 全球財經 14檔填息常勝軍出列 04:102021/03/03 證券．權證 歐、澳央行：壓低債息撐經濟 04:102021/03/03 財經要聞 COF基板喊漲 頎邦易華電進補 04:102021/03/03 證券．權證 扛住缺片壓力 2月車市超預期 04:102021/03/03 財經要聞 電競監視器需求熱 友達爭面板出貨龍頭 04:102021/03/03 產業．科技 3月除息秀接連登場 台積17日除息2.5元 聚焦 04:102021/03/03 證券．權證 NBA》灌籃大賽沒明星 多位猛將拒絕聯盟邀請 07:392021/03/03 體育 Vizio申請上市 瑞軒有望分杯羹 04:102021/03/03 產業．科技 兩岸熱門新聞 取代台灣鳳梨 陸60家採購商直奔廣東徐聞下單搶貨 - 兩岸 暫停台灣進口後 陸官媒力推廣東徐聞的鳳梨 - 兩岸 - 旺報 新疆神祕金獵隼旅 央視罕見曝光 - 產業財經 - 旺報 陸國際專利申請量保持全球第一 - 兩岸 美AI國安委：美半導體從領先到落後中國 只差一個台灣海峽 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。