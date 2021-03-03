據《證券時報e公司》消息，日前，華為消費者業務軟體部總裁、鴻蒙作業系統負責人王成錄表示，華為今年搭載鴻蒙設備的目標，保守估計是3億台。

在這3億萬台設備中，包括手機2億；Pad、手錶、智慧屏、音箱等3000萬台以上，以及合作夥伴設備等。

王成錄表示，鴻蒙是面向IoT的作業系統，它的首要目標是用一套系統，彈性搭載在各種IoT設備上，實現系統的統一。

(旺報 )