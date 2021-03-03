歐股周二收高；油價和金屬價格的翻轉，讓主要大宗商品相關個股逆轉早盤跌勢。

周二泛歐Stoxx 600指數收漲0.79點或+0.19%，為413.23點。銅價走在近十年高價，讓礦業股成為表現最好的焦點。

油價的回穩，也讓石油股收復了當日的失土。OPEC+開會前夕，預計油商將緩解供應限制，以滿足日益增長的需求，推動經濟逐漸復甦。

此前由於公債殖利率的揚升，讓歐股在二月從近一年高點回落；投資人對潛在通膨的擔憂，認為將導致央行收緊貨幣政策。然而歐洲央行官員已表態，表示不會坐視借貸成本的上升。

市場認為，殖利率的上升是因為對經濟重啟和開放的樂觀信心，長遠來說，對股市應該是件好事。

歐元區二月通膨維持穩定。然而隨著經濟重啟，未來數個月消費者價格可能急升，讓二月可能成為一轉折點。

ING分析師認為，暫時性因素正在推升通膨率；預期2021年的通膨很大程度上是短暫和臨時的，然後在2022年又將回復到較弱的通膨。

瑞士蓮(Lindt & Spruengli)上漲3.3%。該瑞士巧克力製造商表示，由於受壓抑需求的回復，預計今年有機銷售的成長率將為6%至8%之間。

德商TeamViewer上漲4.2%。該遠端連線軟體商宣布收購美商Upskill；Upskill為專精於擴增實境在工作應用的公司。

法國食品廠達能(Danone)跌近2%。投資人質疑，該公司近期將董事長和執行長的職位分拆，是否願意給新的執行長較多的行動空間。

HelloFresh大跌6.5%，在泛歐股市當中表現墊底。該德國食品運送公司表示，在2020年的躍升後，預計2021年多數市場的表現將正常化。

(時報資訊)