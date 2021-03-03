國民黨金門立委陳玉珍，因在立院一戰成名，也被封為「金門女戰神」，日前她接受網路節目專訪，分享感情觀，自爆曾交往9年男朋友，但兩人並沒有發生關係，最後對方家長希望兩人結婚，才發現「他不是真的愛我」。

陳玉珍在LINE TODAY節目「今天神回應」中爆料，跟很多男朋友都沒有發生關係，曾有個交往9年的男朋友，分手後也覺得對他很不好意思，可能曾經以為很愛彼此，但是因為不甘願，當下只是覺得很愛這個人，卻沒有得到相同的回報，後來對方家人希望兩人結婚，「他聽家人的話，他不是真的愛我」。

獲封「立院女戰神」，陳玉珍先前接受《中時新聞網》專訪，分享自己也使用交友軟體。（資料照）

在立法院霸氣形象的陳玉珍，也有癡情的一面。她透露，和某任男朋友只交往半年，「他突然不要我了」，理由是不喜歡女生，到現在為止也不知道是真是假，被甩後花了很多時間才走出來，每年還是會送東西給對方，而這習慣也維持了7、8年，但從沒得到回應，她笑說「今年我就會放棄了」。

陳玉珍的初戀是美國人，兩人遠距離戀愛，因對方有其他交往對象而分手。談到性關係，陳玉珍說，性對身體來講是正面的，但太多會變負面，如果有，感情會更好是一定的，但也要思考與對象的感情是不是缺了什麼？尤其是不是愛得不夠，畢竟，女生會覺得，願意發生關係是願意奉獻，把我這個人交給你。

此外，對於藍綠攻防，陳玉珍表示自己曾研究過，如果民進黨把主席台佔滿的話，打算從2樓垂吊，那個地方應該是7公尺高。她也不諱言表示，未來會想選金門縣長，現在擔任立委很喜歡立法院每一位同仁，即便立場不一樣，雖然常成為話題人物，像是萬安緊抱事件，但能帶給大家輕鬆，其實也覺得無所謂。

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(中時新聞網)