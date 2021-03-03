環保團體極力呼籲保育大潭藻礁。(資料照／摘自珍愛桃園藻礁網站)

珍愛藻礁公投議題發燒，外界除了關注海洋生態問題，也有不少聲音討論蔡政府的能源政策走向，曾全力支持以核養綠公投的台大癌症醫院副院長王明鉅表示，其實一切問題的根源都在「2025廢核」的錯誤能源政策。他說，北北基宜桃1200萬人的地區，再加上竹科那些無比耗電的護國神山群，最重要的電力來源當然是那座現在已經很大，未來將變成世界第一大，有750萬瓩裝置容量的桃園大潭火力發電廠了。

王明鉅曾為研究台灣能源議題，持續書寫約50萬字文章，2018年11月「以核養綠」公投案通過時，他難忘那一刻的開心激動。他說，自己沒忘了核四公投將在今年8月28日投票。但在這個星期之前，真的不知道原來還有另外一群珍愛藻礁的人士，為了護衛在桃園大潭電廠，為了護衛這個即將成為世界第一大火力發電廠的海岸邊的七千年藻礁，也發起了另一個公民投票的連署活動。

王明鉅提到，已有七千年「壽命」的大潭藻礁旁邊，正在興建一個天氣然接收港。這一切爭議的來源，其實全在於一個問題。為什麼大潭電廠要變成世界第一大高達750萬瓩的火力發電廠，中油非要建造第三個天然氣接收港呢？

因為核二電廠由於用過的燃料棒(就是發生核反應產生熱量，將水變成水蒸氣推動發電機的核燃料)，地方政府不願發給儲放空間的許可。所以核二被迫提早停止使用不能發電。

因為基隆的老舊協和電廠燃燒重油，造成污染嚴重，終於也要除役。而新的天然氣電廠還沒蓋好。當然更別提那座命運多舛，早在已和養綠的公民投票之前就已經根本不許任何人去參觀的核四龍門電廠了。

背後的真相是，整個北北基宜桃1200萬人的地區，甚至再加上新竹科學園區那些無比耗電的護國神山群，這整個北台灣所需要超過1千萬瓩以上的全部電力供應，只能靠著240萬瓩的新北市林口火力發電廠與桃園大潭電廠來負責。

王明鉅指出，最最重要的電力來源，當然是那座現在已經很大，未來將變成世界第一大，有750萬瓩裝置容量的桃園大潭火力發電廠了。為什麼大潭電廠會變成，而且一定要變成另一個Made in Taiwan的世界第一？為什麼大潭電廠的海岸外，一定要有一個第三天然氣接收港？其實這個公投無論通過不通過，那兒都幾乎注定一定就是會有一個天然氣接收港。

對於全台灣為護國神山群驕傲，為它們的股價歡呼的人們而言，他們會同意犧牲護國神山們的產能來保住藻礁嗎？王明鉅說，他不知道上面這個問題的答案。但他知道造成這個問題的源頭。如果大家也知道其中原因，今年8月28日該不該出來投公投票，而且該怎麼投？大家心中應該會有答案。

(中時新聞網)