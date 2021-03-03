銅像遭潑漆，基座也遭殃，正後方被寫下「實踐正義 清算到底」。（陳彩玲攝）

銅像遭潑漆，基座也遭殃，側面被寫下「去除威憲 創建共和」。（陳彩玲攝）

基隆市政府啟動國門廣場計畫， 預計3日早上9點拆除火車站前圓環的蔣中正銅像，未料，清晨6點多員警巡邏時發現，銅像遭潑漆，基座也遭殃，四面皆被寫字，其中包括「去除威憲 創建共和」、「實踐正義 清算到底」，警方循線追查，目前掌握3名可疑人士，持續偵查中。

座落在圓環正中心數十年的蔣中正銅像，存有許多歷史記憶，市府因應國門廣場計畫，預計今早拆除，但意外發生插曲，蔣公銅像竟遭人使用橘色油漆潑灑，蔣公五官面目全非，此外，基座4個面也遭不明人士，使用噴漆寫下字句，正面是「台灣」、兩側分別是，「建國」、「去除威憲 創建共和」，正後方是「實踐正義 清算到底」。

基隆市警局第一分局長楊効宜表示，今天清晨6點多巡邏同仁經過發現，銅像遭潑漆，立即調閱周邊監視器，3點50分有3名可疑人士在銅像周邊徘徊，目前正在釐清案情和其身份，而此行為已恐觸犯毀損罪，將持續追查，把不肖人士繩之以法。

基隆市政府秘書長黃駿逸指出，市府原先預定9點拆除銅像，目前按原計畫進行，銅像移除後會直接送往園大溪蔣公園區，在送達前會將銅像清除乾淨，目前警方已展開調查，追查潑漆人士

(中時 )