雖然2月份遇到農曆過年，但在下游客戶提貨意願仍強烈下，中鋼本身單月鋼品出貨量達到73.7萬公噸，加上旗下中龍鋼鐵的出貨量，合計達到101.4萬公噸，較規劃目標多出3.7萬公噸，且中鋼預期3月份的出貨量將隨著工作天數增加，與下游廠商年後開工率提高下，可望比2月份佳。

中鋼表示，中鋼與中龍鋼鐵2月份鋼品出貨含鋼胚半成品，共計101.4萬公噸，較規劃目標97.7萬公噸，多出3.7萬公噸，其中內銷量為61.8萬公噸，外銷量為39.6萬公噸，且中鋼出貨含鋼胚佔73.7萬公噸，中龍為27.7萬公噸。

對於2月出貨量優於規劃目標，中鋼執行副總經理黃建智指出，主要是2月份各項產品出貨，都較計劃目標略高，其中以泛冷軋鋼品大增1.6萬公噸，為增加的主要原因。惟，2月份因有農曆春節及228連假，工作天數較少，因此整體出貨量較1月份的124.2萬公噸還低，是正常的季節性因素。

對於3月份的鋼品出貨規劃，黃建智認為，3月份不僅工作天數恢復正常，而且整體市場狀況並不看淡，因此預期單月出貨量可望比2月份佳。

展望後市前景，中鋼業務副總經理劉敏雄則表示，春節前大陸市場雖有一些價格回檔調節的情況，但過年後隨著開工率增加，與官方執行調控產能，期能達成節能減碳目標，及將推動減少出口退稅計畫，再加上今年為大陸推動「十四五規劃的首年，必然會全力拚經濟，以致沒有利空因素，且市場有愈來愈好的情況，除年後熱冷軋流通市場行情每公噸已上漲200～300元人民幣外，其中熱軋每公噸達到4,800～4,900元人民幣，冷軋每公噸達到5,400～5,500元人民幣，且熱軋外銷價格每公噸也反彈上漲20～30美元，其中二級鋼廠對越南的報價每公噸達到730～735美元，一級廠每公噸亦達到730～740美元。

此外，日本和韓國鋼廠熱軋外銷報價每公噸達到775～785美元，俄羅斯報價也達到730～740美元，連印度都報到740～750美元，因此國際鋼市仍一片欣欣向榮，對鋼價有很大的支撐。

(工商 )