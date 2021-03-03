近期因大陸禁台灣鳳梨，引發相關議題討論熱潮，然而有一種聲音批評，因台灣金鑽鳳梨品種與技術早期外流大陸，才出現這次事件，民進黨立委陳亭妃昨(2)日也指控國民黨，執政時不少官員到大陸、且將台灣農業技術還有種苗往外移，如今害台灣自食苦果。不過，卻有網友踢爆「真相」，當年把台灣鳳梨技術技轉給大陸的，根本就是民進黨的人。

陳亭妃昨日接受媒體訪問時指出，國民黨執政時，「有很多官員到大陸抱大腿」，並且將台灣很多農業技術還有種苗往外移，當時他們還十分自滿，並一直將此事作為成績對外宣傳，結果如今卻慘遭大陸反撲、自食苦果，「而這苦果就是國民黨給我們的」。此言一出讓不少網友諷，綠委真好當，一切責任推給國民黨就好了。

但也有網友翻閱「海峽兩岸農業合作網」文章時卻發現，當年在海南引進台灣金鑽鳳梨的周才娜是海南定安人，她2003年遠嫁到高雄，其先生蔡旭升是高雄市大寮區翁圓里里長，周才娜剛到台灣時，她相夫教子，也作為志工，為高雄海南同鄉會的鄉親及陸配服務。

2015年秋，周才娜作為團長，帶隊參加由海南省台辦、婦聯等舉辦的「回孃家，慶中秋」旅台海南新娘回鄉省親交流活動，該次返鄉讓她有回鄉創業的想法，決定利用台灣的先進種植技術、優良品種和管理，以及嫁到台灣後與先生一道在高雄種植鳳梨的經驗，回海南種植金鑽鳳梨。2016年5月，便開啓了返鄉創業之旅。這也是後來廣東金鑽鳳梨的起源。

該網友指出，在整起過程中最重要的人物，就是在高雄種植鳳梨的高雄市大寮區翁圓里里長、周才娜的先生蔡旭升，沒有他的技術，周才娜就不會帶著金鑽鳳梨的種植方式到大陸發展，「而這位里長他的黨籍，則是民主進步黨。」

該爆料引發討論，有網友表示「賣台者必民進黨」、「民進黨發大財」、「沒差啦，連賴神都可以被打成中共同路人了，到時切個里長又何難」、「原po這樣沒有台灣價值喔」、「開放大陸新娘的是哪個黨?KMT，所以還是KMT的錯啦嗚嗚嗚」、「幫高調」、「笑死，陳亭妃還說是國民黨勒哈哈」。

(中時新聞網)