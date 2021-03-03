過去兩個月，日本為抑制新冠病毒擴散而實施的緊急狀態，民間商業活動被限制到動彈不得，各業主更是叫苦連天。同時，對日本經濟影響的後遺症也慢慢浮出檯面。3日根據一份最新經濟數據報告，日本2月的服務業指數已連續第13個月下滑，並還是在景氣榮枯點之下。

日本大東京地區，7日可望解除疫情緊急狀態，不僅對餐飲等服務業來說，營業項目可不再被綁手綁腳，同時，對日本整個醫療系統而言，也可暫時舒緩這段時間緊繃的高壓。

經過季節性因素調整後，IHS Markit這份au Jibun銀行日本2月服務業採購經理人指數(PMI)的終值為46.3，並且已連續13個月在景氣榮枯重要關卡50以下。

至於元月份的數據為46.1，2月初值則為45.8。服務業PMI會如此不堪，是因為新企業業績少很多，以及出口項目持續衰退所致。

調研機構IHS Markit表示，以上孱弱數據也表示，新冠疫情持續下，市場需求還是在很弱狀態。不過，全球疫苗陸續問世，接種率持續增加後，短期不確定因素性也正在減少中。日企為因應日後可望起來的需求量，最近也有意要找人的樣子。

此調查中，也出現自2018年元月以來，日企第一次對未來12個月如此樂觀現象。

至於2月結合製造業與服務業的綜合PMI為48.2，元月終值為47.1。跟服務業PMI一樣是難兄難弟，也同樣已連續13個月減少。

(時報資訊)