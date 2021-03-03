「金牌綠葉」資深港星吳孟達（達叔）2月27日不幸因肝癌病逝，享壽70歲。他縱橫演藝圈近50年，合作過的眾多明星聽聞噩耗一致感到惋惜，其中一起拍過《九品芝麻官》的苑瓊丹，日前出席追思達叔的節目時，談到當年合作的點滴，淚謝對方曾提點過自己，令人動容。

苑瓊丹2月28日現身香港TVB無線台《無可比擬的演藝泰斗 永遠懷念吳孟達》節目，坦言在吳孟達身上學習到許多事情，包含做人的道理、如何進退應對和互相尊重等，更透露吳孟達即便遇到不合理的事情，常常不會有太多怨言，懂得轉念思考、用幽默、詼諧的方式化解困境。說到這裡，苑瓊丹不禁紅了眼眶，萬分不捨老友的離去。

苑瓊丹在《唐伯虎點秋香》中飾演「石榴姐」走紅。（圖／中時資料照）

苑瓊丹接受港媒《香港01》訪問時，也提到26年前一起拍攝《九品芝麻官》，她當時認為自己表現得很差，雖然在片中是吵架高手，但真的開拍時卻頻頻NG，自信心因此受挫，陷入從影以來的低潮，直到休息時間遇到吳孟達，對方溫暖的安慰她：「當演員都會遇到瓶頸，只要瓶頸一過就會海闊天空，如果過不了只會越來越退步，必須自己想辦法解決」苑瓊丹聽到這席話，瞬間擁有重新出發的勇氣，表示自己現在還在演藝圈，要感謝達哥曾經的提點。

苑瓊丹拍《九品芝麻官》陷低潮，所幸有吳孟達的提點才走出來。（圖／中時資料照）

除此之外，苑瓊丹在港媒《東網》也透露達叔是個非常樂意幫助後輩的前輩，回憶自己某次拍戲時因為一些事情很火大，達叔連忙安撫她，要她不要這樣，並提出我們做一次給大家看的想法，溫和、懂應對的做人方式，大大影響了自己，即便之後又想發脾氣時，苑瓊丹都會想起吳孟達教過的道理，如今面對摯友病逝，不禁淚流滿面，「達哥離開我們，不只是影壇好大的損失，也都是我們演藝的後輩，沒有了一個良師，好多人沒有了個益友，希望他家人可以釋懷。」

(中時新聞網)