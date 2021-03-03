華語歌壇天后「Jolin」蔡依林今年已經要40歲，不但外型保養得很好，看上去還相當青春可愛，且多年來挑戰自己，在舞蹈上練就好身手，在台上演出能性感、能俏皮，至今人氣不減，是許多人心目中的「真女神」，在兩岸都非常走紅，可能也是因為名氣大，竟爆出有人冒名開設社群帳號，利用假帳號跟粉絲討個資，還大膽到本尊的貼文底下留言，相當囂張。

天后蔡依林如今演藝事業非常成功，每推出新作品必定走紅，但感情上卻相對空白，自與錦榮結束6年情後，她瀟灑享受單身生活，有空就是陪伴家人朋友，以及兩隻愛犬，經常透過社群跟粉絲分享生活並互動，不料被有心人盯上。

蔡依林假帳號誆騙給美金，藉此私訊討個資。(翻攝自臉書)

有網友發現，現在臉書上盜用明星身分的犯罪行為猖獗，且以假亂真，蔡依林也遭歹徒鎖定，出現假的蔡依林臉書帳號，不但私訊粉絲進行詐騙，還能夠開直播，誆騙要提供美金現金給粉絲。

所幸蔡依林的粉絲發現，假帳號是拿Jolin四年前參加派對的直播影片來播放，寫下：「我是蔡依林Jolin，我將為前100名寫下〝晚安〞的人們提供5000美金，這是真實的，祝您好運！」，藉此手法詐騙，甚至該帳號還被發現侵門踏戶到本尊的臉書留言，想混淆視聽，而不只蔡依林，田馥甄、潘瑋柏等紅星，也被如法炮製，希望眾人能小心，要認明藍勾勾，才是真正的藝人帳號。

(中時新聞網)