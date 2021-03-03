期待入手具有高性價比（CP值）的手機嗎？總覺得旗艦級手機價格太過昂貴了嗎？三星在2020年曾推出Galaxy S20 FE（Fan Edition）手機，價格親民又擁有不少旗艦級規格，頗受好評。先前也傳出今年在Galaxy S21系列中，也將推出更為平價的FE機種。到底這一款手機的規格如何，又將以怎樣的面貌亮相，來看看相關最新消息！

《wccftech》指出，三星計劃在今年稍晚推出Galaxy S21 FE。以2020年的經驗來說，Galaxy S20 FE相較於Galaxy S20系列，在部分規格與外型上有所妥協，例如採用了平面螢幕與塑料材質的機殼，但是這一點三星在Galaxy S21系列中已經採用，因此要如何降低規格來以更低廉的價格推出，考驗三星的智慧。

根據他們掌握的消息，三星Galaxy S21 FE會採用6.5吋螢幕（對比來看Galaxy S21螢幕是6.2吋、Galaxy S21+螢幕則是6.7吋），預計支援120Hz螢幕更新率，但是並不會支援HDR。處理器預計與Galaxy S21系列一致，換句話說就是高通Snapdragon 888或是Exynos 2100，但是RAM從8GB降低到6GB，搭配128GB或是256GB ROM。電池預計是4800mAh，可支援25W有線充電以及15W無線充電。

LetsGoDigital製作的Galaxy S21 FE渲染圖（非官方圖片）。（摘自LetsGoDigital）

LetsGoDigital製作的Galaxy S21 FE渲染圖（非官方圖片）。（摘自LetsGoDigital）

《wccftech》也分享了LetsGoDigital製作的Galaxy S21 FE渲染圖。該網站預測Galaxy S21 FE會採用粉嫩色系機身，包含天藍色、粉紫色、淺灰色以及蘋果綠等，相機位置並沒有像Galaxy S21系列那樣與邊緣對齊，而是位置更像Galaxy S20系列的設計。《wccftech》指出LetsGoDigital製作的渲染圖準確度都滿高的，頗有參考價值。

而消費者除了關心手機的外觀與規格、性能之外，到底價格能否負擔得起，性價比是否漂亮，更是關鍵。外媒指出這一款新機預計價格落在650美元左右(Galaxy S21價格為799美元)，折合新台幣約22500元左右，不知道消費者認為這樣的價格是否夠吸引人呢？

(科技)