前紐約大都會總教練米奇卡拉威(Mickey Callaway)的性騷擾事件又捲入另一個重要人物：印地安人總教練法蘭柯納(Terry Francona)！同時米奇被爆出更多性騷擾指控與勾引有夫之婦。根據法蘭柯納兒子尼克的說法，米奇在印地安人隊擔任投手教練期間(2013-17年)對多位女子性騷擾，法蘭柯納卻隱匿不報。

尼克本周推文表示：「媒體報導印地安人的管理層有知情不舉的嫌疑，我並不意外。當米奇的案件在年初爆發之後，我找過父親談論此事，為何他明知此事還要向大都會強力推薦米奇？我的父親居然對我撒謊他不知情，我想他不明白米奇這種行為是不能接受的。」

法蘭柯納2013年開始掌兵克里夫蘭印地安人，米奇在他下面擔任投手教練。2017年米奇應徵大都會總教練時，法蘭柯納還為他說好話，當時法蘭柯納的兒子尼克就在大都會工作，他很失望自己的父親居然包庇米奇而沒對他吐實。

美媒《The Athletic》報導，米奇利用球團配發的手機傳送猥褻照給幾位女子，其中一位已婚女性還跟米奇譜出婚外情，該名女子的丈夫暴跳如雷，先後向大都會、大聯盟舉發。兩人的婚外情於2017年結束，米奇隔年向大都會坦承外遇，球團試圖安撫那位丈夫，員工背地裡給米奇取了一個「露鳥照米奇」的難聽綽號。大都會總裁艾德生(Sandy Alderson)懊悔地說：「當時米奇很搶手，我們本來很高興雇用到他，這大概是我們目光短淺吧。」

(中時新聞網)