大聯盟熱身賽繼續進行，克里夫蘭印地安人隊今（3）日出戰西雅圖水手隊，印隊的台灣球員張育成昨天沒上場，今天擔任先發第9棒、三壘手。可惜手感欠佳，2次打擊打數都遭三振，5局下印隊更換守備，他也被換下場休息；目前在熱身賽4打數無安打，打擊率還是0。

張育成在3局上首次上場打擊，對方投手連投3個好球，最後張育成看著球進壘未揮棒而被三振。5局上再次打擊仍是連續3個好球，最後揮棒落空遭三振，守備方面則處理2個內野飛球，沒有發生失誤。6局上攻守交換，印隊大幅更替守備員，張育成退場，結束這場比賽的任務。

去年張育成在熱身賽有2成90的打擊率，出賽16場擊出15支安打，包括1支全壘打、3支二壘打，另有5分打點，今年起步似乎有點低迷，要趕快恢復手感才行。

此外，這場比賽水手隊由日籍左左菊池雄星先發，熱身賽初登板，投2局被擊出1支安打，另有3次三振、1次四壞球，失1分，內容不算差。不過1局上2出局後他先投出保送，再被敲二壘安打失分，水手便一路落後；最後印地安人以6比1擊敗對手，菊池雄星吞下敗投。

(中時 )