57歲香港「社交皇后」薛芷倫曾罹患乳癌，儘管戰勝病魔，卻因後遺症而容貌大變，時常被網友狂酸整形失敗，讓她一度躲在房間裡不敢出門，如今她已漸漸走出陰霾，不時會在社群平台分享奢華生活，日前她在家中宴請客人，也意外曝光了豪宅的高奢內裝，掀起熱議。

薛芷倫日前邀請日式餐廳高級廚師到家中現場製作壽司，壽司上面還佈滿金箔，從她曬出的照片可以看到，豪宅風格十分夢幻，連餐桌都是大理石花紋，看起來就像宮殿一般富麗堂皇，而其實早在過新年時，薛芷倫就貼出和家人慶祝新年的合照，當時也曝光了豪華的長廊。

據了解，這棟豪宅位於赤柱富豪海灣，環境十分清幽，價值約1.12億，她還花費長達2年時間裝修，搶先在生日前夕搬入豪宅，當時她還興奮地發文分享，「2020年，對我來說一點也沒有虛度，因為為自己打造了一間夢想號屋！搬進的新屋，獎勵自己，生日快樂，自己賺回來的特別享受。」

豪宅內部十分豪華。（圖／翻攝自薛芷倫IG）

事實上，薛芷倫從小就出生在富裕家庭，還在紐約大學獲得英國文學學士學位，因演出《倩女幽魂》打開知名度，她和富豪馬錦燦的長子馬淸偉離婚後，被診斷罹患乳癌，雖然經過治療後痊癒，但卻留下後遺症，導致她的相貌全變，但她依舊樂觀面對生活，慢慢走出低潮。

(中時新聞網)