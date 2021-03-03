李育儒集團6人綁走嘉義柯姓富商，約定在嘉義朴子監理站門口取款。（截自google街景）

涉嫌嘉義富商擄人勒贖案的男子李育儒，昨（2日）在前總統陳水扁高雄美術館豪宅前，因企圖開槍還擊，遭警開19槍制伏，送醫不治。李育儒涉嫌在1月擄走嘉義柯姓富商，勒贖3000萬元，並約定在嘉義朴子監理站門口取款。該監理站位於嘉義縣治特區內，包括縣政府、縣議會、縣警局都在同區域內，歹徒選這地點取款，行徑相當大膽。

遭綁的柯姓富商為嘉義海線地區某宮廟董事，他疑因經營網路簽賭賺了2、3億引起歹徒覬覦綁票。警方掌握，李育儒夥同5名男女，1月24日凌晨趁柯男洗完三溫暖要返家時，將他綁走並向家屬勒贖3000萬元贖金。

警方透露家屬殺價到350萬，最後將裝著現金的提袋放在嘉義朴子監理站門口，讓歹徒取走。不過地方另有一說是家屬私下付了3000萬才救回被害人，柯姓富商接獲中國時報記者電話，只說「打錯了」，不願受訪，隨即掛斷，案情出現羅生門。

嘉義朴子監理站位於「嘉義縣治特區」內，是嘉義縣重要的行政中心，包括縣政府、縣議會、縣警局、衛生局、稅捐處、消防局等行政機關，通通在同一區域內，綁匪選在這地點取贖款，除了顯示對柯姓富商生活習性了解，行徑也相當大膽。

(中時新聞網)