1.第一銅(2009)：外資連日買超、周二期銅上漲126.5美元，盤初股價彈升逾2.5%，惟盤中不敵賣壓翻黑。

2.中鴻(2014)：鋼價走俏、短均上揚，今早挾量彈升逾4%。

3.豐興(2015)：廢鋼、鋼筋連三周漲價，今早股價開高走高逾2.5%，收復5日線。

4.和泰車(2207)：車市2月新車掛牌數超預期，提振多頭信心，盤初股價彈升逾2.8%，月線、5日線一併奪回。

5.興勤(2428)：訂單看旺，今年營收、獲利齊拚新高，買單伺機回檔進場，今早走高3.5%、達197元。。

6.鈞寶(6155)：部分訂單排到Q4，基本面守護股價，10日線之上守住，跳升半根漲停板。

7.台泥(1101)：大陸水泥掀漲風，營運添柴加溫，股價穩揚1%突破5日線。

8.國產(2504)：看好混凝土需求增加，外資丟，特定買盤接手穩盤，逆勢走高4.5%。

9.鴻海(2317)：電動車+IPnone題材吸引外資、投信雙買超，股價欲小不易，平盤震盪抗跌。

10.中石化(1314)：外資連3日給力敲進，買方墊高，早盤帶量上漲逾2.5%。

11.凱鈺(5468)：揚華案駁回助營運經營之穩定，股價再拉第二根漲停，鎖23.3元之波段新高價。

12.鈺創(5351)：外資力挺仍敵不過大盤頹勢，晨盤空方襲擊，下挫逾7%，5日線告失。

13.大同(2371)：攜唐榮攻海內外電巴市場，三大法人昨擴大買超，早盤觸及3字頭。

14.精英(2331)：今年獲利登5年新高可期，早盤震盪漲逾4%。

15.大田(8924)：去年獲利5.44億、配息5元，早盤彈漲逾1%。

16.慶騰(4534)：三低股交投熱，外資昨回補，早盤續漲逾3.5%、改寫前高。

17.明安(8938)：去年EPS5.03元，高爾夫球市熱，早盤漲逾4%。

18.第一金(2892)：休士頓分行開業，外資昨轉買超，早盤小漲觸及年線。

19.台康生技(6589)：獲日藥廠代工大單吃補，激勵晨盤跳漲4%，來到相對高檔區，表現強過大盤。

20.瑞軒(2489)：Vizio申請上市有望分杯羹，晨盤吸引買盤搶進，一度亮燈漲停。

21.中天(4128)：去年每股盈餘1.68元，獲外資連2買，晨盤一度大漲5%，收復半年線。

22.鼎元(2426)：買盤強力點火，推升早盤放量急漲5%，改寫2年半高價。

23.榮創(3437)：買盤大舉敲進，晨盤火速觸頂，登農曆年後高點。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)