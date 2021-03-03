美股消息面：

1.美國公債殖利率回穩，以及投資人在金價急跌後進場低接，周二紐約4月期金收漲10.6美元或0.6%，為每盎司1733.6美元，終止連續6個交易日的跌勢。周一紐約期金跌至去年6月來新低。

2.市場預期石油輸出國組織與其減產盟友OPEC+將在周四會議上決定增產，周二國際油價走軟，紐約期油收跌0.89美元或1.5%，為每桶報59.75美元，為兩周來首度跌破60美元，並創下2月19日來最低價。倫敦布蘭特期油收跌99美分或1.6%，為每桶62.7美元，創下2月12日來新低價。

3.美股回穩強化市場的風險偏好，周二澳元等風險型貨幣走高、美元回落。Action Economics全球貨幣分析部常務董事Ronald Simpson表示，周二美股基本上保住了周一的強彈漲幅，使避險美元在紐約市場走跌。尾盤美元指數跌0.31%，報90.731，盤中一度站上3周高點91.396。尾盤歐元兌美元漲0.36%，報1.2092美元。澳元兌美元漲0.77%，報0.7831美元，惟仍低於上周四觸及的3年高點（0.8007美元）。

4.周二紐約尾盤比特幣下挫4.11%，報47,609美元。花旗出具報告指出，比特幣正處於「轉折點」，不是為主流投資人所接受、進而成為全球市場的首選貨幣，就是將面臨一場「投機性崩盤」。

(時報資訊)