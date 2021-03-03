前谷歌（Google）執行長與亞馬遜（Amazon）未來執行長等人參與的美國人工智慧國家安全委員會（NSCAI）表示，美國在攸關國安未來等人工智慧（AI）方面危險地落後他國。

委員會呼籲美國投資400億美元，以贏得與中國的戰略AI競賽。

前Google執行長施密特（Eric Schmidt）與前美國國防部副部長沃克（Robert Work）在附上756頁報告的信中表示：「美國還沒準備好在AI時代防禦或競爭。」

這兩位NSCAI主席昨晚發布報告說：「這是我們必須面對的嚴峻現實。」

NSCAI是在2018年由國會成立，成員有技術專家、國安專業人士、商界主管、學術界領袖，包括甲骨文（Oracle）執行長卡茲（Safra Catz），以及今年稍晚將接掌亞馬遜執行長的賈西（Andy Jassy）。

信函寫道：「AI將是世世代代造福人類最有力的工具。」「AI系統也將用於追求權力，我們擔心，未來若發生衝突，AI將是第一個被用上的手段。」

信函寫道：「為了挑戰美國數十年來的技術優勢，美國軍事對手正在整合AI概念與平台，這並非祕密。」

「少了無所不在的AI能力與新作戰範例，我們將無法抵禦AI造成的威脅。」

NSCAI還說，中國企圖在10年內成為全球AI領導者，美國應引以為憂，並成立學院，以不亞於培養軍官的方式召募與培養科技人才。

(中央社)