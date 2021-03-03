70歲名導、名製片張紀中過去製作金庸電視劇《笑傲江湖》、《射鵰英雄傳》、《天龍八部》走紅，去年他受訪承認再婚迎娶小31歲太太杜星霖，除了張紀中原本育有的一個兒子，杜星霖又生下一子一女，集滿好字，一家五口生活幸福。最近杜星霖則發文坦言產後因賀爾蒙問題嚴重掉髮，又因親餵母乳日夜疲累，「我已三年沒睡過一個整夜覺」。

張紀中過去和樊馨蔓有段14年婚姻，兩年前兩人互咬出軌離婚，張紀中頻傳和助理杜星霖曖昧，去年張紀中親上火線，澄清杜星霖不是他助理，而是他的女友、妻子，在張紀中離婚後才建立家庭，兩人越過31歲年齡差，感情幸福，杜星霖也讚老公體力好，兩人在一起時會讓人忘記張紀中的年紀。

杜星霖發文。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

張紀中公開和杜星霖婚姻真相後常引來酸言酸語，有網友酸女方談爺孫戀，杜星霖回：「燕雀安知鴻鵠之志，但鴻鵠是不必停下來跟燕雀解釋的」，另有網友惡毒詛咒張紀中：「你老婆不一定一直是你老婆」，張紀中怒回：「我倒是想知道如果有人對你這麼說，你會怎麼回覆？」

張紀中、杜星霖一家五口。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

擁有一頭飄逸黑髮的杜星霖，最近在網上鬆口當媽這幾年的秘辛，坦言每次生產就受掉髮問題困擾，她「三年生兩」，不僅在懷孕期間相當痛苦，「順暢的呼吸都成了奢侈品」，產後又因氣血流失、身體激素劇烈變化，已經3年無法睡好覺，掉髮問題嚴重，「脫起髮來滿洗手間、滿地、滿床都......怵目驚心！」網友回應：「生孩子都要經歷這個過程，哪個媽媽不是這樣呢」、「人都這樣就意味著懷孕帶來的痛苦能夠被忽略嗎」、「大多都是這樣的吧...睡覺難受、幾年沒有睡過整覺、脫髮等等」。

(中時新聞網)