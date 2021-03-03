「大樹鳳梨伯」林益（左），曾與前總統馬英九（中）、台南市議員謝龍介（右）合影。（圖／翻攝自李眉蓁臉書）

國民黨高雄市議員李眉蓁臉書發文。（圖／取自李眉蓁臉書）

國民黨高雄市議員李眉蓁特別公布「大樹鳳梨伯」林益所產之「台農17號」金鑽鳳梨訂購表單，呼籲民眾多支持「總統級認證的品質馬英九每年都在吃」的鳳梨。（圖／翻攝自李眉蓁臉書）

大陸因介殼蟲檢疫從3月1日起暫停台灣鳳梨輸入，高雄市台灣鳳梨重要產區，曾代表國民黨角逐高雄市長的市議員李眉蓁，特別為前總統馬英九曾合影比讚的「大樹鳳梨伯」林益鳳梨宣傳，稱「總統級認證的品質馬英九每年都在吃」，並開設專屬平台讓全台民眾能透過表單快速訂購這味「馬英九鳳梨」。

李眉蓁2日在臉書發文表示，高雄市是全國生產鳳梨的重鎮，品質優良又好吃，呼籲大家一起挺小農。不僅如此，李更指出國民黨的電商平台也有賣鳳梨，特別選用「產自南台灣的熱情」，並盛讚林益有「大樹鳳梨伯」之稱，從16歲就在種植鳳梨的職人，手摘精選的金鑽鳳梨，職人匠心 工藝級的鳳梨讓鮮甜不只是滋味，更是靈魂的洗禮；50甲地的鳳梨，「總統級認證的品質馬英九每年都在吃，絕對是你想不到的美味」。

此外，李眉蓁還特別介紹「大樹鳳梨伯」林益的耕作理念，表示其種鳳梨已有70年資歷，從最早的3號土鳳梨到現在的17號金鑽鳳梨，每一種品種都經過他多年的經驗累積，他認為鳳梨要好吃關鍵在於肥料的種類與使用的時間，他都是使用有機肥、豆渣及芝麻渣並用中耕機翻做基肥，種下鳳梨後再追回一次，如此，可以保有鳳梨的香味及甜味味道，絕對比使用化肥種出來的鳳梨，還來得好吃，「鳳梨是台灣的驕傲也是南台灣的特種，我希望能繼續生產健康、安全的鳳梨，讓大家都能享受到這好滋味」。

李眉蓁除為「大樹鳳梨伯」林益所產之金鑽鳳梨——台農17號宣傳，還附上每箱重量、內容顆數、售價、運費、平台網址與相關聯絡資訊，並加上關鍵字標籤「國民黨挺小農」、「吃鳳梨請買這」、「買一顆吃一顆」、「挺農民愛鄉土」，對此款鳳梨力挺之情可見一斑。表單內可見馬英九、國民黨台南市議員謝龍介與林益三人的合影，以及國民黨青年部主任陳冠安為林所攝之懇託影片。

(中時新聞網)