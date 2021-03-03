將重返NBA列為首要課題的台灣好手林書豪，目前在NBA發展聯盟G-League努力征戰中，雖然表現不俗，但美國媒體撰文預測林書豪想重回勇士將遭遇三大難題，球迷想要看到他在NBA的身影可能性不高。

林書豪在發展聯盟的聖克魯斯勇士表現還算是相當出色的，場均可以得到18.9分、3籃板、7助攻、1.3抄截，投籃命中率49.4%，至少在進攻端他證明自己仍然有一戰之力。

分析中認為，如果勇士未來真的給林書豪一份合約，那麼主要看中的就是他的進攻和傳球能力。比照現在勇士替補席上同位置的後衛沃納梅克，林書豪的確在進攻端有著更高的天賦和更豐富經驗。

但文章也指出，林書豪雖在進攻端有出色表現但並不能提供勇士太多助力，接下來他至少還面臨三個障礙。首先是林書豪的防守，過去幾個賽季，林書豪的防守表現並不好，這是他一直無法在NBA重新找回位置的一個主要原因。勇士擔心，在簽下林書豪後會被對手當作突破防線的攻擊點。

第二，林書豪的健康情況也存在隱患，本季賽程相當密集，對球員體能和健康的要求很高，林書豪是否能勝任也是勇士觀望重點，球隊並不希望最終簽下一名經常傷停的球員。

此外，相比於同樣被下放的兩位年輕人曼尼恩和普爾，林書豪無論在年齡上，還是合約上，也沒有競爭優勢可言。畢竟曼尼恩和普爾是和勇士有合約關係的，而林書豪要加盟勇士，球隊還必須額外準備一份新合約，勇士還得背負更多薪資壓力，這樣做是否值得有待商榷。

因此，即便未來勇士想要替換沃納梅克，很可能也會先考慮曼尼恩和普爾，也就是說，在林書豪面前的競爭對手不止一個。

(中時 )