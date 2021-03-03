DJI 於今（3）日正式推出旗下首款沉浸式飛行無人機 DJI FPV，為使用者帶來前所未有的 FPV 沉浸式飛行體驗。DJI FPV 在保持高水準航拍性能的基礎上，讓飛行過程變得更加有趣，普通人亦能體驗第一人稱視角飛行樂趣。

DJI 總裁羅鎮華表示：「DJI FPV 是 DJI 又一里程碑式的作品，它的出現代表 DJI 消費級無人機將由注重航拍體驗階段穩步邁入飛行體驗和航拍體驗雙結合的新紀元。DJI FPV 凝聚了無數 DJI 工程師的飛行夢想，這些極富實踐精神的夢想家秉持極致不妥協的產品追求，為普通使用者帶來了輕易就能觸及的無人機第一人稱視角飛行，這種沉浸式飛行將會為全球無數使用者帶來超凡感官體驗。」

DJI FPV。（DJI提供／黃慧雯台北傳真）

DJI FPV 飛行器機身採用流線型設計，符合空氣動力學設計。全新升級的飛行眼鏡可提供120fps高清圖傳畫面即時傳輸，配合 150° 超廣視角，帶來臨場般的觀感。全新推出的穿越搖桿，將擋位切換、一鍵煞停和雲台俯仰等多項功能彙整一處，使用者單手即可操控飛行器。借助體感技術，穿越搖桿支援以手部動作控制飛行方向，輕輕轉動手腕就能轉彎，將操作難度進一步降低，提供更安全的飛行方式。

DJI FPV可搭配飛行眼鏡以第一人稱視角感受壯闊美景。（DJI提供／黃慧雯台北傳真）

DJI FPV 搭載 DJI 最新數位圖傳系統 DJI O3，解析度高，延遲低，傳輸距離遠達 10 公里，支援 2.4GHz/5.8GHz 雙頻段自動切換，抗干擾能力更強。採用「三發四收」高增益全向天線設計，訊號覆蓋範圍的傳輸更穩定。高達 50 Mbps 的圖傳碼率，能有效避免畫面遲緩和拖影造成的不適感，從相機拍攝到飛行眼鏡螢幕顯示的延遲低至 28ms，穩定的圖傳品質帶來更佳的視覺感受。

全新擋位設計為使用者提供更友好的操控選擇和進階路徑，飛行新手也能輕鬆上手。DJI FPV 根據使用難易度設定 3 個擋位，分別為 N 擋、S 擋和 M 擋。N 擋（普通模式）操控與普通航拍機操作一致，可實現精準懸停，飛行經驗較少的使用者可先用這個模式練習操控，體驗與普通航拍機完全不同的拍攝視角，感受飛行樂趣。

適應了普通模式後，使用者可切換至S 擋（運動模式），DJI FPV 飛行動力和操控性能表現將更出色，普通飛手也能盡情領略第一人稱視角飛行的獨特魅力。該模式新增定速巡航功能，DJI FPV 可用恆定速度飛行，讓使用者更專注於控制飛行方向，進一步簡化的飛行操控帶來更極致的浸入式飛行。

針對高階飛行者而設計的 M 擋為手動模式，操控邏輯與傳統 FPV 無人機一致，支援使用者自訂多項參數。該模式下所有飛行輔助功能都將關閉，熟練操控的專業玩家可最大程度享受 DJI FPV 的性能。

DJI FPV 配備前視和下視感知系統、下視補光燈以及其他飛行輔助功能，多方位保障飛行安全。在圖傳訊號失聯和低電量情況下，DJI FPV 將自動返航；普通模式下 DJI FPV 具備障礙物感應能力並能完成有效減速，最大程度避免事故損壞；遇到突發狀況時，按下 DJI FPV 急停按鍵，飛行器會減速並做到懸空停留，有效避免飛行意外發生。

DJI FPV 不僅能帶來身臨其境般的浸入感，亦能用航拍記錄飛行所見。融入 DJI 的影像技術，DJI FPV 影像性能同樣出眾，搭載 1/2.3 英吋感光元件，鏡頭視角可達 150°。錄影方面DJI FPV 可錄制 Data Rate 120 Mbps 的 4K/60fps 影片，清晰記錄飛行所見；支援 H.264 和 H.265 兩種編碼格式；拍攝過程中還可使用 4 倍慢動作功能，解鎖更多拍攝玩法；DJI FPV 採用 RockSteady 增穩，可有效減低畫面晃動，還可以校正傾斜與畸變的畫面，進而獲得穩定流暢的畫面。

區別於普通航拍機，DJI FPV 還兼具充沛的飛行動力、高機動性以及更富衝擊力的畫面呈現方式，這些綜合實力為使用者提供更靈動、更接近自然視角的拍攝方式，對於追逐拍攝、快速移動拍攝等複雜任務，DJI FPV 也將是全新選擇。

DJI FPV 機身採用模組化設計，雲台相機、腳架以及機身頂殼能夠快速拆裝，並支援使用者自行更換，提高飛行效率。與 DJI FPV 同時推出的虛擬飛行應用程式，方便使用者在室內練習 FPV 飛行技巧。內建多種仿真場景，提供與真實飛行一致的操控回饋，同時戴上飛行眼鏡就能獲得同樣的沉浸感。配合飛行教程使用模擬器練習，DJI FPV 為飛手提供最低的學習成本來掌握 M 擋操控。從 N 擋到 S 擋，再到 M 擋，DJI 為飛行愛好者提供了完整的進階學習路徑，將飛行模式選擇權完全交給使用者。

DJI FPV 更提供「觀眾模式」，觀眾與飛手選擇相同頻道即可觀看飛行實況畫面，與飛手一同感受穿梭天地間的快感。連接手機與飛行眼鏡，開啟 DJI Fly 應用程式，就能在手機端即時收看飛行畫面。

DJI FPV 套餐售價為 NT$37,600，套裝包含飛行器、搖桿遙控器、飛行眼鏡、1 顆智能飛行電池、2 對槳葉等配件。DJI FPV 穿越搖桿同步發售，售價為 NT$4,550。若想飛行更盡興，可選擇加購 DJI FPV 暢飛配件包，包含 2 顆智能飛行電池、1 個充電管家，售價為 NT$9,300。即日起，官方網上商店 DJI Store、線下授權體驗店以及其他合作夥伴正式發售。

DJI FPV套裝配件。（DJI提供／黃慧雯台北傳真）

適用於 DJI FPV 的保障專案 DJI Care 隨心換同步上線，提供全方位意外保障解決方案，為 DJI FPV 提供低價替換服務，僅需支付一定替換費就能實現極速換新，讓您無懼機器進水和碰撞損壞。DJI Care 隨心換 1 年版售價 NT$5,600，提供 1 年內 2 次低價替換權益；2 年版售價 NT$9,300，提供 2 年內 3 次低價替換權益和第二年官方保固服務。

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