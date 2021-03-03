美國德州聯邦法庭裁決，英特爾公司侵犯他人半導體製造專利，需要賠償21.75億美元。這是美國歷史上規模最大的專利侵權賠償案之一。英特爾表示將上訴。

當天，美國德州 Waco的一家聯邦地方法庭判決稱，英特爾公司侵犯了「VLSI 科技公司」持有的兩項專利。法庭判決英特爾為其中一個專利賠償15億美元，另外一個專利賠償6.75億美元。

英特爾否認侵犯專利權，但是這一主張遭到了法庭拒絕。英特爾還宣稱其中一個專利屬於無效，因為這涉及到英特爾工程師的工作，但是法庭沒有採納這一說法。

英特爾律師李威廉（William Lee）在週一的審判中曾表示，這些專利曾經屬於荷蘭恩智浦半導體公司（該公司也將分享一部分賠償金），另外原告方VLSI公司創辦於四年前，沒有任何產品，他們的主要收入就是打官司要求賠償。

李威廉表示，VLSI公司從一個架子上拿出來兩個過去十年裡沒用過的專利，然後開始索取20億美元賠償，該公司這種做法令人無法容忍，他們其實是「對真正的創新公司徵稅」。

李威廉表示，VLSI可以獲得賠償的金額不應超過220萬美元。

對於法庭判決，英特爾公司在聲明中表示，嚴重反對法庭判決結果，公司計劃上訴，而且相信會贏得上訴。

據報導，本案中的一個專利最早在2012年授予了飛思卡爾半導體公司，另外一個在2010年授予 SigmaTel公司。飛思卡爾公司後來收購SigmaTel。隨後恩智浦2015年收購了飛思卡爾半導體公司，獲得這兩項專利。

相關訊息顯示，2019年，這兩個專利從恩智浦公司轉移到了原告VLSI手中。

VLSI律師褚摩根（Morgan Chu）表示，這兩個專利包含的新發明，可以提高處理器的性能和速度，這是市場競爭的兩個重要指標。這位律師表示，英特爾在使用相關技術時並未瞭解是否在使用其他公司的專利，這是一種 「故意的無視」。

法庭則表示，英特爾並不存在故意侵犯專利權的行為。否則，故意侵權行為將導致經濟賠償額度更高，甚至達到法庭判決賠償水平的兩到三倍。

褚摩根表示，考慮到英特爾每年銷售晶片獲得的巨額收入，這一次的經濟索賠額並不高。他表示，2005年，英特爾因為侵犯專利向 MicroUnity 系統工程公司賠償了3億美元，另外和2011年和英偉達的專利訴訟中，在進行訴訟和解（包括雙方交叉專利合作）之後，英特爾還賠償了15億美元。

根據財報，這一次的賠償規模相當於英特爾公司去年四季度盈利的一半。

(中時新聞網)