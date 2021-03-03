腳踏車老翁與大貨車擦撞遭輾斷雙腳 當場無生命跡象 10:282021/03/03 中時 黃國峰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一位年約80多歲的老翁，3日上午7點多，騎著腳踏車行經烏日中山路三段往台中方向，不幸與一輛大貨車擦撞，當場無生命跡象。（黃國峰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一位年約80多歲的老翁，3日上午7點多，騎著腳踏車行經烏日中山路三段往台中方向，不幸與一輛大貨車擦撞，當場無生命跡象，所騎腳踏車，倒臥一旁。（黃國峰攝） 一輛大貨車3日上午7點多，行經烏日中山路三段往台中方向，不幸與一位年約80多歲的老翁發生擦撞。（黃國峰攝） 台中市烏日區中山路3段，3日上午7點50分，不幸發生死亡車禍，一位年約80多歲的老先生，騎著腳踏車從彰化方向往台中方向，約在中山路3段1177號前，與一輛 大貨車發生擦撞，老翁大腿被碾，當場無生命跡象。 目前正在與大貨車駕駛，仍在警局製作筆錄，詳細肇事原因，老翁年籍姓名，台中市警局烏日分局交通分隊仍在調查中。 8旬翁騎機車追撞等紅燈休旅車 噴飛對向車道傷重不治 台中市三車連環撞成一團 1婦人無生命徵象2駕駛輕傷 (中時 ) #大貨車 #無生命跡象 #腳踏車 #中山路 #老翁 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 西濱再撞 聯結車追撞2貨車 駕駛受困車頭急救援 17:122021/03/02 社會 老翁輕生受不了火場高溫落跑 燒死無辜鄰居 下場慘了 22:362021/03/02 社會 霧峰阿伯騎鐵馬買貢丸 忘記回家路 17:272021/03/02 社會 五結鄉農會 掌權派理監事雙贏 04:102021/03/03 地方新聞 蜘蛛網最強學說 縱絲與橫絲的任務分工 07:002021/03/03 搜奇 驚悚片曝光 外送員闖紅燈直撞小黃全身骨折 外送箱噴飛1層樓 10:162021/03/02 社會 翁立友挺過性騷開春350萬入袋 傳網握有影片開價500萬賣真相 08:182021/03/03 娛樂 太平洋威懾計劃 促國會加倍撥款 04:102021/03/03 國際大事 電商設台灣鳳梨專區 推優惠吃起來 04:102021/03/03 時尚消費 COF基板喊漲 頎邦易華電進補 04:102021/03/03 證券．權證 編‧輯‧室‧報‧告－今昔部會和記者溝通的方式 04:102021/03/03 專題周報 社會熱門新聞 丁允恭遭移懲戒法庭 妻子陪出庭怒嗆：不接受性騷擾指控 - 社會 離婚20年前夫家不聞問 長輩過世後她收信：請孩子放棄繼承 - 社會 夾警黑絲襪貴婦現身 大喊滿腹委屈遭警誤導已驗傷 - 社會 黑絲襪貴婦護BMW辱警3罪送辦 羅友志傻眼：2700就解決 - 社會 阿公承諾畢業就給50萬 孫開心收下傻眼：價值少2個0 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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