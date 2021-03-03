一位年約80多歲的老翁，3日上午7點多，騎著腳踏車行經烏日中山路三段往台中方向，不幸與一輛大貨車擦撞，當場無生命跡象，所騎腳踏車，倒臥一旁。（黃國峰攝）

一輛大貨車3日上午7點多，行經烏日中山路三段往台中方向，不幸與一位年約80多歲的老翁發生擦撞。（黃國峰攝）

台中市烏日區中山路3段，3日上午7點50分，不幸發生死亡車禍，一位年約80多歲的老先生，騎著腳踏車從彰化方向往台中方向，約在中山路3段1177號前，與一輛 大貨車發生擦撞，老翁大腿被碾，當場無生命跡象。

目前正在與大貨車駕駛，仍在警局製作筆錄，詳細肇事原因，老翁年籍姓名，台中市警局烏日分局交通分隊仍在調查中。

(中時 )