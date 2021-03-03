女星謝忻2019年被拍到與阿翔在街頭車吻，不倫戀重創形象，讓謝忻演藝事業一度跌到谷底，不過謝忻轉戰直播、努力走出事業低潮，她正面迎戰、暢談不倫戀，和阿翔的沉默不語形成強烈對比，而謝忻也從谷底翻身，她有不少業配找上門，感情方面，謝忻則和男友低調交往超過半年，目前感情穩定，成功撕小三標籤的謝忻可以說是愛情、事業兩得意。

謝忻前年爆發不倫戀，讓她重挫形象，離開主持10多年的《綜藝大集合》，不過謝忻積極重新出發，她從咖啡廳打工、回歸校園當音樂老師，謝忻除了接通告、直播、重拾麥克風之外，她也正面迎戰、暢談不倫戀，和阿翔的沉默不語形成強烈對比，讓謝忻逐漸從敗部復活。

翻開謝忻的社群網站，現在她有不少業配找上門，根據《鏡週刊》報導，謝忻每個月有20到50萬元不等的業配收入，就快超越不倫戀爆發前的水準，同時，謝忻和男友低調交往超過半年，兩人目前感情穩定，也有結婚共識，不過39歲謝忻對感情抱著隨緣態度，對婚事不強求。

謝忻日前花了5天，從基隆騎到大甲鎮瀾宮。（圖／取材自謝忻臉書）

謝忻走出小三標籤陰霾，不只積極經營自己生活、闖事業，熱愛戶外運動的謝忻日前則騎著腳踏車，從基隆奠濟宮出發，一路從台北、桃園、苗栗再騎到台中大甲鎮瀾宮，謝忻花了5天4夜，一路上邊騎邊拜廟，謝忻也將儲備體力，迎戰下一次的騎腳踏車旅行。

(中時新聞網)