前總統府發言人丁允恭去年身陷桃色風波請辭下台，監察院認定丁男有辱官箴，懲戒法院今開庭，丁在妻子陪同下一起出庭。（圖／記者陳君瑋攝）

前總統府發言人丁允恭去年身陷桃色風波請辭下台，監察院認定丁男有辱官箴，懲戒法院今開庭，丁在妻子陪同下一起出庭。（圖／記者陳君瑋攝）

【政新鮮】蘇揆惋惜丁允恭好才幹！王世堅砲轟：壞了全國男人的形象

前總統府發言人丁允恭去年身陷桃色風波請辭下台，監察院認定丁男有辱官箴，傷害政府信譽及公務員形象通過彈劾，懲戒法院今開庭，丁在妻子陪同下一起出庭；丁妻蔣婕妤主動接受採訪，稱丁男沒有強拍性愛影片，且感情的事情為何國家公權力要介入？

丁允恭被爆擔任高雄市府新聞局長期間，訂婚後劈腿4女，上班時把辦公室當「炮房」，甚至2度逼對方墮胎，經監委紀惠容、王美玉調查後，召開彈劾審查會，全數無異議通過彈劾。

丁與妻子蔣婕妤一同出庭，丁男到懲戒法院法庭報到後，蔣女出面向媒體說明，她說夫妻2人不能接受性騷擾的指控，丁在臉書貼的是他與投訴女子在餐廳公開場合的合照，這怎麼會是性騷擾，而該女主動提供給媒體床照，到底誰才是性騷擾？

蔣女說該女掌鏡拍的性愛畫面，怎麼會是強拍？且明明是2個人感情的事情，爲什麼國家公權力要介入呢，這件事造成夫妻非常痛苦，也沒辦法工作。

(中時 )