在鴻海研究院諮詢委員、台灣科技大學資管系吳宗成特聘教授的號召之下，包括台灣微軟、趨勢科技、奧義智慧科技、鴻海科技集團等，今天攜手倡議成立「新能源車產業資安聯盟」，希望讓產業了解新能源車資安問題的重要性與發展潛力，從對於cybersecurity重要性的認知開始，逐步建立分享技術應用與規範平台，描繪出新的產業藍圖、形成產業聚落。

台灣科技大學資管系吳宗成特聘教授表示，資安與隱私保障是新能源車不可或缺的命脈，「新能源車產業資安聯盟」成立的目的是打造安全可信賴的新能源車世界。

鴻海(2317)研究院院長劉揚偉表示，過去Internet將人體集體智慧提升，雲端讓AI更為普及化，5G則是讓萬物連網；而進入了5G之後，資安問題就更被突顯，數位的社會到臨也意味著未來10~20年資安產業的重要性，其中新能源車的資安更不容小覷。

新能源車產業集合了多項重要的技術發展，實現人類對於未來交通工具的想像，具備包括連網、自動駕駛、電動化等特色，也帶動一波創新的可能性與產業發展空間。

鴻海科技集團技術長魏國章今天表示，MIH電動車平台聯盟已經超過800家廠商參與；魏國章以「車聯網所帶來的網路資安新挑戰」為題，分析資安的各種挑戰以及相關防護技術。也邀請博歐科技執行長范紀鍠、台灣微軟大中華區物聯網解決方案負責人林孟洲等多位講者，分別從商機與挑戰、資安攻防、系統建構以迄規範框架的建構多種面向，提供對新能源車資安產業未來發展的全面思考。

(時報資訊)