【旅遊經 洪書瑱報導】

三月裡的春季是什麼色彩？不論是將大地在翠綠枝枒下覆蓋一抹抹清新，或是將春天紅顏粉嫩抹上了嬌美，甜品業者紛紛將春天的姿色放進盤中！如：杏桃鬆餅屋推靜岡抹茶季，以鮮綠為春日意象；微兜．petit doux搶搭花季熱潮，讓玫瑰、櫻花、洛神花躍上甜點，讓春天花開舞上味蕾！

杏桃鬆餅屋抹茶季（攝影：洪書瑱）

抹茶白玉紅豆薄鬆餅（攝影：洪書瑱）

抹茶栗香白玉厚鬆餅（攝影：洪書瑱）

杏桃_熱抹茶咖啡拿鐵（攝影：洪書瑱）

杏桃_冰抹茶咖啡拿鐵（攝影：洪書瑱）

熱抹茶拿鐵（攝影：洪書瑱）

熱抹茶拿鐵有桌邊服務（攝影：洪書瑱）

熱抹茶拿鐵（攝影：洪書瑱）

「杏桃鬆餅屋」在三四月的春季中，以「綠」為春日意象推「杏桃鬆餅屋抹茶季」，延續日系品牌精神，在精選的日本抹茶中點綴了白玉、抹茶冰淇淋，三種日系甜點裡的最佳拍檔，成為經典組合，帶來「抹茶栗香白玉厚鬆餅」、「抹茶白玉紅豆薄鬆餅」！另外還可搭配「抹茶咖啡拿鐵」冷熱飲品，讓您宛如置身日系茶屋裡品嚐甜點的氛圍，彌補仍無法前往日本旅遊的思鄉心情。另外，熱「抹茶拿鐵」還有桌邊服務，現場服務人員用「茶筅」為抹茶刷上了日式風情！

今年春季「杏桃鬆餅屋」的抹茶季，透過北海道小麥粉，選以日本四大抹茶產地之一的靜岡抹茶，現點現做全台最厚4公分的蓬鬆厚鬆餅「抹茶栗香白玉厚鬆餅/290元」，衷於日系風格，再鋪滿日本岡山的蜜紅豆、Q彈白玉、綿密的糖漬栗子，同時放上一球抹茶冰淇淋;喜愛薄鬆餅的您，還可選擇「抹茶白玉紅豆薄鬆餅/290元」，4片Q彈薄鬆餅作為基底，將自家特製的抹茶奶油、日本進口蜜紅豆層層堆疊而起的「抹茶白玉紅豆薄鬆餅/290元」，從側面看見的鬆餅黃、紅豆紅、抹茶綠的配色，成就了大人系甜點的高雅。

熱飲「抹茶咖啡拿鐵/180元（H）」表面擁有一小圈平面抹茶粉，啜飲後的咖啡與抹茶香氣喚起了春季美好，而輕輕沾抹到唇間的抹茶粉帶來一絲苦香，是杯屬於大人的甜品熱飲。另款能揭開清爽氛圍的冰飲「抹茶咖啡拿鐵/180元（I）」，則先以雙層抹茶與牛奶上桌，饕客自行將濃縮咖啡倒入後，完成了三層色澤，攪拌後清新風味緩緩飄出，為飄著細雨的春季沁入一絲舒爽。另外，熱抹茶拿鐵則有桌邊服務！

微兜．petit doux「花季春色瓦帕鬆餅」(圖：金色三麥提供)

微兜．petit doux「春浪漫水果啵啵」(圖：金色三麥提供)

微兜．Petit doux特別推出「偽出國 粉嫩花季旅行」(圖：金色三麥提供)

金色三麥餐飲集團旗下微兜．petit doux搶搭花季熱潮，首次推出酸甜洛神花與馬斯卡彭起司結合的粉紅內餡「花季春色瓦帕鬆餅」，和以粉嫩草莓茶為基底的「春浪漫水果啵啵」氣泡飲，打造出最浪漫舌尖體驗。另外，微兜．petit doux更首次將小碧潭門市幻化為夢幻櫻花林，以超吸睛「偽出國 粉嫩花季旅行」搶佔IG版面。另外，微兜．petit doux「花季限定 雙人分享餐」與「花季限定 四人歡聚餐」限定登場，由暖胃濃湯、輕食健康沙拉，以及小番茄氣色燉飯、71號西班牙海鮮燉飯等人氣餐點組合，凡點套餐，即加贈人氣瓦帕鬆餅。

「白色戀人 手工玫瑰花蛋糕」(圖：金色三麥提供)而巧克力蛋糕品牌BAC，繼情人節推出熱銷「玫你不可」火紅玫瑰花造型蛋糕後，3/4白色情人節期間限時開賣「白色戀人」手工玫瑰花蛋糕，外型為溫柔綻放的潔白玫瑰，搭配香草海鹽夾餡，最適合情侶互訴無瑕的愛情。BAC加碼回饋粉絲，3/8婦女節當日，凡女性朋友至全台BAC門市購買生巧克力，即可享第二件38折優惠。

(中時新聞網)