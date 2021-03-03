大陸以鳳梨多次檢出介殼蟲等為由，從3月1日起全面禁止台灣鳳梨進口，有人擔心這恐怕是大陸對台灣產品封殺的第一槍。而台北市議員王世堅今(3)日在臉書發文指出，國民黨前主席朱立倫應該發揮他的影響力，請岳父高育仁透過台灣21世紀基金會，向大陸查明我國鳳梨遭禁的真相。此讓不少網友看傻，直問「現在誰是執政黨」？

王世堅在臉書批評朱立倫，表示其岳父高育仁設立的台灣21世紀基金會，早在2013年甚至更早前，即主導將台灣農業技術的平台，與大陸簽約成立研究中心，「讓大陸抄襲台灣農業技術」。

王世堅表示，朱立倫若真要做事，這次鳳梨事件就應該出面要求21世紀基金會，透過跟大陸平台就事論事。他說，台灣出口至大陸的鳳梨合格率高達99.79%，大陸尚未對介殻蟲問題拿出任何實質的證據，也沒讓我們台灣檢疫官過去，「但朱立倫無作為，此時此刻已確定成了邊緣倫。」

王世堅的說法引發網友討論，表示「他是不是忘記了現在執政黨是誰」、「兩岸溝通出現問題，要求在野黨負責，這就是民進黨的邏輯」、「對啦，都是國民黨的錯，這樣說就對了」、「兩岸溝通出現問題了，萬能的國民黨快想想辦法」、「漂亮啊洽吉，先扣帽子就對了」。

(中時新聞網)