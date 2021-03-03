44歲藝人何妤玟去年4月離婚邵天成，結束長達8年的夫妻關係，恢復單身後重逢10年前交往的前男友大隸（洪健鈞），男方在1月特地為她準備生日燭光晚餐，愛得相當大方，不過何妤玟育有2女，過年期間還是帶著孩子跟前夫出遊，跟離婚前並沒有什麼不同。

何妤玟昨（2日）參加華視節目《天才衝衝衝》錄影前接受媒體訪問，今年是她卸下人妻身份的第一個農曆新年，但其實沒有太多的變化，因為還是會跟前夫帶著2個寶貝女兒一起出去玩。被問到會不會跟前夫一起包紅包給小孩？何妤玟表示：「我跟爸爸沒有包紅包給小孩，我們是買禮物，因為她們還小，但是長輩們都有包。」不過何妤玟傻眼的是，女兒指定要買小雞手錶（像電子雞、電子寵物蛋）早上起床要餵牠吃飯，晚上還要協助蓋棉被，想不到女兒居然只玩了3天，讓何妤玟白花了1500元，趕緊教育女兒：「我要跟她說你養寵物要有始有終！」

考量到孩子們年紀小、還不懂得理財，身為媽媽的何妤玟會先將紅包幫忙保管，預計存到她們18歲，當作就學基金，「從出生到現在，每一個紅包都幫她們存起來，目前都各有至少10萬元以上」何妤玟也強調，無論是200塊或是2萬元的紅包都存，如果收到像是1萬8千9百元的金額，會主動幫她們湊到2萬整。

何妤玟近期常常在社群軟體Clubhouse「開房間」，幾乎每天都會上線，對此她笑說：「我本身是一個愛聊天的人，加上我本來就很常跟姊妹淘聊天，就覺得這個軟體對我來說很好，找到同溫層的感覺。」

(中時新聞網)