黃小愛浸泡海水險失溫。（量子娛樂）

「百變網紅」黃小愛近日推出首支單曲〈Slay〉，自己創作歌詞將生命經驗寫入。除此之外，MV不馬虎，舞蹈部分由小s御用舞蹈老師親自編排，打造出6套華麗服飾。黃小愛為了畫面完美，頂著寒流濕身泡在海水中2、3個鐘頭，幾乎失溫的狀態完成拍攝，「因為自己是跨性別者，生活上常遭受到異樣眼光，希望能藉由這首歌為自己，以及和我有相同遭遇的人發聲，雖然不是歌手，但也不排除會持續推出音樂作品」。

黃小愛表示，一直很想替一些因不同性別認同，而深受異樣眼光困擾的群眾發聲，想透過歌曲鼓勵大家，不管任何身份都要勇敢做自己。在確定執行的當下，很快就確定歌曲方向及風格，歌詞也只花三天就寫好，「管你什麼性別穿上高跟鞋我超美」、「親愛的學會寫字再來給我貼標籤」等內容正是對這個不友善的環境，最直率的反擊。

提到歌曲製作過程，印象最深的部分，除花一整晚錄Rap之外，就是和四個身材壯碩的健身教練演出，不僅如此，黃小愛更和其中一位教練有火辣吻戲，被工作人員笑說根本趁機自肥。此外，為了舞蹈及畫面美感需求，穿著高跟鞋跳8個小時拍攝舞蹈，更讓黃小愛吃盡苦頭。

(中時 )