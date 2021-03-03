台北國際體育用品展(2021 TaiSPO)今日開幕，健身器材廠商岱宇(1598)線上重點展示旗下SOLE、XTERRA、SPIRIT品牌「數位培訓追蹤系統APP」，並同步展示旗下各品牌多款跑步機、橢圓機、健身車、划船器等健身器材產品，搶攻全球家用健身器材市場商機。

展望2021年，岱宇看好旗下各品牌接單保持高檔水準，除XTERRA品牌仍採取多產品線佈局，目前主要電商客戶Amazon已積極協調預定今年上半年產能，其次，SPIRIT品牌訂單能見度隨著北美經銷商拉貨需求而同步推升至今年下半年。

此外，看好居家健身風潮，亦將帶動家用健身器材產品連網升級、線上虛擬健身課程需求，岱宇亦加速導入智能化AI技術應用新款健身器材產品，有助於墊高集團品牌高度競爭利基，創造未來營運良好成長動能。

岱宇表示，全球智能運動風潮興起，近年集團除持續針對旗下各品牌家用健身器材產品硬體研發升級，更著重健身追蹤應用程式開發與數據結合分析應用，尤其，今年岱宇針對旗下各別品牌重新設計展出「數位培訓追蹤系統APP」，包括「SOLE+」(已可下載)、「SPIRIT+」(即將推出)及「XTERRA+」(已可下載)等，以進一步優化整體用戶體驗、更直覺的操作介面、豐富即時的儀表板及訓練目標設定，為運動健身者提供即時數據、保持健身之旅中源源不絕的動力並帶來全新的訓練體驗。

(時報資訊)