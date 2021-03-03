台灣新冠肺炎疫情控制得宜，且寶雅(5904)持續進行雙品牌展店策略，獲外資青睞，歐系外資最新報告認為，寶雅2021年同店銷售(SSSG)的改善，以及營運規模/議價能力擴大，可望讓寶雅的營業淨利率回到2019年的近期高峰水準，給予寶雅「優於大盤表現」評等，目標價上調至750元。

寶雅因寶雅及寶家雙品牌通路展店策略奏效，且台灣零售市場未受疫情太多影響，109年合併營業收入為175.38億元，年成長11.09%，創下歷年新高，營業毛利為75.72億元，年成長10.96%，合併毛利率為43.18%，年減0.09個百分點，營業淨利為26.5億元，年成長9.1%，營業淨利率為15.11%，年減0.28個百分點，稅後盈餘為21.07億元，年成長11.88%，創下歷年新高，每股盈餘為21.6元。

截至今年2月，寶雅店數為263家，寶家為23家，寶雅今年將持續進行雙品牌展店，尤其是寶家部分，計畫今年寶家店數將增加30到35家。

為因應電商宅經濟崛起，寶雅加速行動支付與電商等數位佈局，其中行動支付POYA PAY已推出，未來將透過虛實整合新零售模式衝刺業績。

歐系外資最新報告認為，寶雅經過2020年因新冠肺炎疫情同店銷售(SSSG)為0之後，2021年目標是將SSSG提高至2%到3%，我們認為SSSG的改善，以及營運規模/議價能力擴大，可望讓寶雅的營業淨利率回到2019年的近期高峰水準，我們將寶雅的2021年到2022年每股盈餘調整3%到5%，營收成長預估從15%調整至12%，給予寶雅「優於大盤表現」評等，目標價由725元上調至750元。

(時報資訊)