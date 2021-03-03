費城半導體指數重挫3%，台積電美國存託憑證（ADR）跌2.42%，台積電(2330)開平，早盤一度跌至601元，再創牛年新春開盤以來最低價。聯電(2303)也同步創下牛年開紅盤以來新低，早盤力守50元關卡。

美股收黑，科技股那斯達克指數跌230.04點，跌幅1.69%；費城半導體指數跌98.17點，跌幅3.1%。

台積電美國存託憑證（ADR）跌2.42%，收盤126美元，換算每股約為台幣713.64元。台積電周二收高在609元，今早隨著ADR續弱，早盤測試600元關卡支撐有守，但創牛年開市以來新低。

聯電美國存託憑證（ADR）跌6.36%，收盤9.42美元，換算每股約為台幣53.35元。聯電周二收在52.7元，今早隨著ADR續弱，早盤最低50.6元，測試50元關卡有撐，同創牛年開市以來新低。

美國科技股近兩周震盪，受到美國公債殖利率急遽攀升，引發市場資金流出股市疑慮，重創美國科技股，美國公債殖利率變化將牽動資金流向，台積電、聯電近期也遭到外資於台股賣超。

基本面方面，台積公司展望持續樂觀。台積電製程技術領先、晶圓代工龍頭地位穩固，今年營運持續成長可期。台積電受惠產能吃緊，第一季營收將再創新高紀錄，全年營收也預估將成長15%並再創年度最佳表現。

聯電第一季營收也可望將再創營收新高紀錄，全年營收亦將再創新高。

(時報資訊)