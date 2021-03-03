美國總統拜登政府提出1.9兆美元（約新台幣53兆元）抗疫紓困案，上週獲聯邦眾議院表決通過後，參議院本週將加快腳步，開始審議相關法案。
這項大規模抗疫紓困案，上月27日在眾議院以219票對212票通過，沒有任何共和黨議員投贊成票，送交參議院表決。
參院少數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell ）告訴媒體：「我希望共和黨籍參議員最終將一致反對這項紓困案，如同共和黨籍眾議員所做的一樣。」他抱怨這項措施涵蓋太多與疫情無關的條款。
然而，民主黨議員受到民調意見鼓舞，指大多數美國人支持拜登的紓困計畫。參院預定最快明天開始審議1.9兆美元紓困案。
民主黨參議員私下討論，在這項巨額紓困中，至少有一部分須重新配置。
參院版本可能包括至少一項重大調整：削減最低薪資增幅；目前的方案打算於2025年前，將最低薪資從現行每小時7.25美元增至每小時15美元。
不過，民主黨議員料將會讓他們的最低薪資計畫，在抗疫紓困案生效後再行復活。
2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情在美國已經奪走超過51萬5000條人命，而通過更多紓困措施，以減緩疫情帶來的經濟負面影響，是拜登的優先要務。
(中央社)
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