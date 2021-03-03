德州遊騎兵隊28歲日籍投手有原航平去年透過入札制度，從日職火腿鬥士隊成功轉戰大聯盟，並以2年總值620萬美元的合約加盟遊騎兵隊，並被設定在5大先發輪值。今（3）日他在春訓熱身賽初登板，對戰芝加哥白襪隊。結果1局下就挨了1發3分全壘打，總計投2局被敲5安打、失3分，可說是震撼教育。

有原航平1局下解決1人後投出觸身球，再被擊出一壘安打，接著被馮恩（Andrew Vaughn）敲出3分全壘打，遊騎兵馬上以0比3落後。2局下則被擊出3支一壘打，幸好未再失分。合計被敲5安打，有2次三振，四壞球、觸身球各1次，失3分都是自責分，表現算不及格，終場兩隊則以5比5平手收場。

其實有原航平在1、2局都沒有真正製造3出局，而是在2出局後因單局投球數已超過20球，按照熱身賽的特殊規則這半局強制結束，直接算3人出局，雙方攻守交換。若非如此，有原的投球內容可能更差。至於會有這種奇怪的規定，主要是為了防疫的需要，避免比賽落落長，增加球員染疫的風險。

此外，據日媒報導，有原航平此役最快球速93哩（約150公里），賽後他表示對自己的表現並不滿意，大聯盟的打者確實不好對付，下次登板時要針對這場比賽的缺失來改進。

(中時 )