新北市知名宮廟「龍安聖殿」、「龍安聖城」涉嫌長期占用國有土地，濫墾增建金爐、加蓋鐵皮屋，占用面積共達5633平方公尺(約1700多坪)破壞土水保育，遭調查局查獲。台北地檢署依違反《山坡地保育利用條例》等罪起訴龍安聖殿、聖城實際負責人葉仲琦。

龍安聖殿負責人葉仲琦，曾捲入父親葉永和吸金案，葉永和曾獲國內10大傑出企業經理人，因2005年經營久葉科技公司，被控以生產衛星定位儀器涉嫌吸金6億元遭到通緝，但葉永和隱姓埋名14年，在新北市石碇知名宮廟「龍安聖殿」服務，2019年台北市刑大接獲線報，前往「龍安聖殿」將逮捕葉永和，案件目前仍在法院審理中。

位於新北市石碇的龍安聖殿，主神關公，香火鼎盛，過去有不少政商名流來問事，包括前內政部長李鴻源、前立法院長王金平都曾到訪，但龍安聖殿遭檢舉長期占用國有土地，濫墾破壞土水保育，調查局2019年間曾執行一波全國性破壞國土查緝專案，龍安聖殿也在檢調查緝範圍。

起訴指出，葉仲琦是新北市石碇區龍安聖殿、平溪區龍安聖城實際負責人，明知宮廟附近國有的山坡地，是屬於主管機關財政部國有財產署、新北市政府養護工程處所有，不得擅自濫墾及占用。

但葉於2008年間起，未經主管機關同意，擅自在龍安聖殿周邊，增建大型環保金爐、鐵皮屋等設施，破壞占用土地面積2762平方公尺(約835.505坪)、另於2016年間起，擅自在龍安聖城周邊，增建大型環保金爐、鐵皮屋，破壞占用土地面積2871平方公尺(約868.4775坪)。

(中時 )