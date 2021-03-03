據CNBC報導，印度交通部長Nitin Gadkari表示，如果特斯拉承諾在該國生產電動汽車，印度準備為其提供激勵措施，確保該公司在印度的生產成本低於大陸。

幾周前，特斯拉在印度註冊了一家公司，此舉被外界視為是特斯拉進入印度的第一步，該公司最快可能在2021年中期進入印度市場。知情人士表示，特斯拉計劃先在印度透過進口來銷售其Model 3電動轎車。

Gadkari在接受採訪的時候表示：「特斯拉不應該僅僅在印度組裝車輛，而是應該通過聘傭當地供應商，在印度進行全部的生產工作。然後，我們可以給該公司提供更高的優惠。」但是他並未詳細說明將提供哪些優惠政策。他說到：「當特斯拉開始在印度生產汽車時，政府將確保其生產成本與全世界甚至是大陸相比，都是最低的。我們會保證這一點。」

為了治理主要城市的污染問題，印度希望在本地促進電動汽車、電池和其他部件的生產。當前，隨著世界各國都在努力減少碳排放，全球汽車製造商已經競相啟動電動車生產。

然而，要想吸引特斯拉在當地生產電動汽車，印度依然面臨著巨大的挑戰。印度電動汽車市場依然較為落後，去年該國的汽車總銷量為240萬輛，而電動汽車只有5000輛，原因是數量極少的充電基礎設施和電動汽車高昂的成本，讓消費者望而卻步。

而相比之下，2020年大陸汽車總銷量為2000萬輛，新能源乘用車的銷量則達到了125萬輛。而且，特斯拉在全球的總銷量中，超過三分之一都來自大陸市場。

Gadkari表示，印度除了是一個規模較大的市場外，還可以成為出口中心，特別是當前大約80%的鋰電池組件，都是在當地生產的。Gadkari稱：「我認為，對於特斯拉來說，這是一個雙贏的局面。」他還表示，希望與特斯拉就在德里和孟買之間建造超高速高鐵進行接觸。

向清潔能源過渡，以及減少車輛污染被認為是印度履行《巴黎協定》氣候承諾的關鍵。印度在去年對汽車製造商實行了更加嚴格的排放規則，使其達到了國際標準。當前該國正在考慮，從2022年4月起，收緊燃油效率規則，汽車業高層表示，此舉可能會迫使一些車企在其產品組合中增加電動或油電混合車。業內人士表示，受COVID-19疫情影響，該行業需要更長的時間才能完成轉型。

Gadkari他並不直接負責做出是否推遲的決定，但他相信印度會在不影響經濟增長的前提下履行巴黎條約的承諾。他說道：「經濟發展和環境保護將齊頭並進。我們還需要一些時間，但是我們很快就會達到國際標準規範。」

(中時新聞網)