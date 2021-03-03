比特幣價格近日大起大落，上周一度衝破5.8萬美元，隨後重摔拉回修正。周二（2日）美國證券交易委會（SEC） 主席提名人Gary Gensler赴參議院銀行委員會舉行聽證會，他宣示要根除加密貨幣欺詐和操縱行為，這番強硬言論傳出後，比特幣應聲嚇跌逾4%，殺破48000美元。

Gensler表示，加密貨幣是變革的催化劑，為支付和金融帶來新思路，但也必須關注保護投資者等問題。他承諾，若獲得提名通過，將與其他SEC 官員共同解決加密貨幣的擔憂，並努力為投資者提供保護。

Gensler宣示斬斷加密貨幣欺詐和操縱，但這是一大挑戰，因為加密貨幣通常在海外開展業務，部分市場充斥著詐騙行為。消息傳出後，比特幣價格應聲重挫逾4%，最低來到47,190 美元；今年以來，比特幣上漲超過60% 。

另，他還承諾對GameStop軋空事件背後的問題進行全面審查，包括零售交易能否為客戶提供最佳服務；市場在變化我們應該評估新的因應方法。這次聽證會相關言論，暗示未來4年可能對華爾街加強監管。

近期比特幣價格狂飆，引發市場一窩蜂投資熱潮。Business Insider報導，美國芝加哥選擇權交易所（CBOE）已向SEC遞交書面申請，為即將上線的資產管理公司VanEck發行比特幣ETF，若SEC核准，將是美國史上首檔比特幣ETF。

事實上，VanEck是第三度向SEC申請比特幣ETF掛牌，先前都遭SEC駁回，理由是比特幣價格波動劇烈，且有人為操控等風險

(中時新聞網)