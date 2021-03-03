世界智慧財產權組織（WIPO）發布最新報告指出，2020年，盡管新冠肺炎疫情造成全球巨大損失，但國際「專利」申請量仍繼續增長，並創歷史新高。其中，中國申請量同比增長16.1％，繼續保持國際專利申請量最多國家。不過，國際「商標」申請量出現「預料之中的下降」，降幅為0.6％。是2008年國際金融危機以來首次下滑。

大陸《經濟日報》3日報導，位於日內瓦的WIPO當地時間2日發布2020年國際專利、國際商標和設計體系報告。報告顯示，中國仍然保持WIPO《專利合作條約》（PCT）體系「國際專利申請年度最大用戶位置」，即國際專利申請量最多國家。

2020年，PCT體系兩大主要用戶中國和美國的申請量均實現年度增長。其中，中國的申請量達6萬8720件，同比增長16.1％，繼續位居PCT體系最大用戶位置；緊隨其後的是美國，申請量達5萬9230件，同比增長3％；日本申請量為5萬0520件，同比下降4.1％。

2020年，中國華為申請量5464件，連續第4年成為PCT體系申請量最大的申請人。其後是韓國三星電子（3093件）、日本三菱電機（2810件）、韓國LG電子（2759件）及美國高通公司（2173件）。

在教育機構中，2020年，加州大學以559件申請量繼續居申請人榜首。麻省理工學院（269件）位列第二，其後是深圳大學（252件）、北京清華大學（231件）及浙江大學（209件）。上榜前10所大學，中國5所，美國4所，日本1所。

在技術領域，電腦技術在PCT申請中占比最大（9.2％），其次是數位通信（8.3％）、醫療技術（6.6％）、電氣機械（6.6％）和測量（4.8％）。

WIPO國際商標註冊體系部分，2020年，來自美國的申請人提交的國際商標申請量最大（10005件），其次是德國（7334件）、中國（7075件）、法國（3716件）和英國（3679件）。前10大來源地中，中國是唯一出現兩位數增長的國家（同比增長16.4％）。

2020年，WIPO國際註冊體系保護工業品外觀設計申請量大幅減少。在前10大國家中，美國、土耳其和中國是僅有的3個申請量正增長的國家，同比增幅分別為62.7％、34.7％和22.7％。北京小米移動軟體以516項，讓中國企業首次躋身前5名申請人之列。

(中時 )