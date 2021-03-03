國民黨主席江啟臣表示今年度要推動「青年參政七號角計畫」，從國政到市政議題，納入年輕人的心聲，促進世代對話。（黃福其攝）

國民黨上午宣布啟動「民主扎根計畫」，將在全國6大區域結合6大議題，並透過與社會議題組織合作，共創青年願景，首場是本月北北基「居住正義」議題。黨主席江啟臣指出，今年度國民黨要推動「青年參政七號角計畫」，從國政到市政議題，納入年輕人的心聲，促進世代對話。

江啟臣指出，國民黨2020大選在青年票源輸給民進黨兩、三百萬票，未來要重返執政，必須爭取年輕人支持。去年他競選黨主席時，國民黨在40歲以下黨員只有9000多人，但過去一年入黨人數超過3000多人，且在年輕人的支持度已明顯成長不少，甚至最近一次艾普羅民調在 20至29歲的政黨支持度，國民黨幾乎與民進黨打平，只落後1.8％，顯示青年不是鐵板一塊，但需要溝通、傾聽並給他們機會。

青年部主任陳冠安指出，首波將先從20日、21日在北北基舉辦以居住正義為主軸的「青年住好」願景營，預計招收30位青年學員，融合 NGO與青年世代的意見，Redesign國民黨。

陳冠安說，國民黨將把全台分六大區，逐一辦理願景營，除了北北基以居住正義為議題，桃竹苗為文化，中彰投為環境，雲嘉南是農業，高屏為勞權，宜花東離島則是觀光，各區域都會舉辦周末二日的願景營，每梯次預計招生20至40位認同中華民國派的青年。

他說，願景營最大的特點在於納入議題元素，因此每梯都會與不同的 NGO 合作，希望在舉辦青年營隊的同時，也擴大黨的社會聯繫，創造在野互動新模式。

陳冠安指出，未來將從願景營中選拔5至10位表現傑出者進入到為期五週的工作坊，由政治人物、資深幕僚與學者專家來進行互動式教學，並讓學員與地方黨公職合作，針對在地議題進行鑽研發想，活絡國民黨地方的青年系統，並將針對在工作坊表現優異者，依其適性甄選為青年部、新媒體部、政研部義務副主任與發言人。

上午記者會包括江啟臣、陳冠安及副祕書長柯志恩、OURS都市改革組織秘書長彭揚凱與青年黨員何元楷等共同出席。

彭揚凱說，他從2015年參與各種居住政策，從馬政府到蔡政府雖有逐步改善，但目前40歲以下最大困境是買不起，薪水無法負擔，而且雙北首購族年紀已逾40歲，可見青年除非與父母住，不然就得租屋，這種現象若長期不解決，最後只歸因有沒有好爸爸好媽媽。

(中時 )