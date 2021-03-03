高市一名已婚公司老闆阿雄（化名），疑似偷吃女員工小君（化名），兩人對話鹹溼又曖昧，討論八爪椅與潤滑液，小君還稱「你有我就很濕」。老闆娘憤而對小君提告求償50萬元，橋頭地院審理後，判賠4萬元，可上訴。

據自由時報報導，老闆娘指控，小君明知老闆阿雄已婚，竟於2020年4月6日、9日、10日和12日，疑似在車內發生性關係或曖昧對話。根據老闆娘提供的對話截圖，阿雄提到八爪椅，小君回：「喜歡，我沒用過啦不知道阿，不然來訂一下就這麼決定了，沒用過嘛，來用看看」、「加購熱感潤滑液你覺得勒，不需要啦，你有我就很濕」等語。

老闆娘認為小君破壞自己婚姻生活，讓她飽受精神折磨，要求她賠償50萬元精神撫慰金。

小君則辯稱，根本不知道阿雄已婚，而且沒與他在汽車內嘿咻；至於兩人鹹濕對話，都是開玩笑，拒絕賠償。

法官調查認為，小君在阿雄公司任職，阿雄在社交軟體有放孩子照片，小君用社交軟體與他聯絡，不可能不知道他有家室。且從兩人對話內容來看，雙方互動顯已超越正常朋友正常往來之情，判決小君應賠償4萬元。

(中時新聞網)