女星何如芸與花蓮美侖大飯店董事長王敏錡婚變，16年豪門婚破局，雖面臨離婚官司曾喊，「好苦喔」，但何如芸仍打起精神，積極活出第二人生，回歸演藝圈再開始最愛的演員工作，還因戲結識許多新生代女星，稱自己突然多了好幾個漂亮女兒。

面對離婚、被迫不能跟兩個兒子生活在一起，何如芸雖然備感煎熬到流下眼淚，但哭過之後，卻是積極擁抱人生，多虧好友們的幫忙，何如芸除了拍戲，其他時間都被帶著到處吃好玩好，如今不但內心快樂許多，外型也精心保養，已經52歲的她，看起來超凍齡，演人母親卻像姊妹，台灣演藝圈因此多出一個美魔女。

而她因復出接演八點檔《炮仔聲》，認識許多新生代女星，包含李燕，好到私下李燕會特地準備禮物給她，何如芸昨(3/2)就po文，透露李燕前幾天興沖沖說要寄個人保養品牌的新產品給她，並大推卸妝水，更以老闆娘身分掛保證：「不好用可以直接丟掉！」，讓何如芸直呼李燕實在好可愛。

何如芸公布使用結果：「結果我丟了嗎？當然沒有！」，直呼超好用，她表示拍完《炮仔聲》之後，這些年輕演員不是喊她媽媽就是喊她阿姨，讓她笑說：「平白多了好幾個漂亮女兒，就這麼一直叫下去吧！」，更感性表示：「有一堆小孩把你當媽祖婆伺候，也蠻爽的！雖然中間也有忤逆的，譬如勇兔」，李燕看了這篇文章，趕忙來留言自清：「我算不悖逆的了」，讓何如芸感動直呼：「長姐如母呀！」。

(中時新聞網)