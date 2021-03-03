英國基金公司Greensill資本(Greensill Capital)周二指出，在失去兩家資產管理公司的支援後，公司正在就其大部分業務的出售進行談判。

Greensill資本在聲明稿指出，希望在本周結束前，與一家全球性金融機構達成交易，交易將包括出售「大部分」的營運業務和公司管理的資產。

據業界消息人士指出，涉入Greensill交易談判的公司，應該為美國私募公司阿波羅管理(Apollo)；然阿波羅和Greensill皆拒絕評論該消息。

Greensill主要業務為企業和供應商提供短期融資，讓公司得以延長帳單支付時間，然而因數個客戶面臨經營困難，加上兩家主要投資人在本周抽走支援，讓Greensill的營運問題加劇。

瑞士信貸在周一表示，正減少與Greensill的連繫，對該金融公司的資金缺口感到擔憂，並正考慮清理與Greensill有關的100億美元基金，該基金主要投資於Greensil發行的證券。

Greensill為由軟銀集團支持的金融公司，金融時報周二報導指出，該公司正尋求在澳洲提出破產保護申請，希望其母公司註冊所在地澳洲能提供一「安全避風港」的保護，不過Greensill拒絕證實該消息。

Greensill成立於2011年，由花旗前銀行家Lex Greensill創立。據華爾街日報周一報導，Grant Thornton會計事務所目前被Greensill指定為公司重整的諮詢公司，目前亦拒絕對破產申請的消息提出評論。

(時報資訊)