54歲李若彤1995年主演《神鵰俠侶》，外型凍齡的她被封為「最美小龍女」，感情生活上她至今單身，但自曝早年戀上大她20歲富商，最後無疾而終，還坦言當時「戀愛腦」上身，卑微交往了10年。最近李若彤上節目《吐槽大會》，被知名媒體人易立競無情吐槽當時怎麼會追求富商，「他很像楊過嗎？也給你送雕（貂）嗎？」

李若彤1990年拍廣告出道，後來以《神鵰俠侶》、《天龍八部》、《楊門女將》等戲劇走紅，2005年左右她推掉許多戲劇邀約，重心放在男友郭應泉的戀情上，未料在2008年到2010年期間，李若彤傳出和男友分手，又歷經父親中風過世，多重打擊下，李若彤一度罹患抑鬱症。

李若彤被易立競吐槽。（圖／翻攝自秒拍）

2013年起李若彤積極復出，最近她推出新書《好好過》，首度揭開差點嫁入豪門經過，認在這段感情中總是扮演委曲求全的角色，不管男友提出什麼要求，她都會全力配合，男方卻年年都提一次分手，讓李若彤只好拋下面子，極力挽回，期間還被外界酸是因為錢才黏著男友，最後怎知還是分手，讓李若彤花了4、5年才走出傷痛。

李若彤主動約易立競專訪。（圖／翻攝自易立競微博）

如今的李若彤可說是女性單身貴族的代表，不僅身材纖瘦、外貌也十分年輕，呼籲大家不一定要結婚，「之所以不結婚，或許是因為沒在對的時間遇上對的人，但總比找錯了強」，並強調自身內心的強大最重要。最近她上《吐槽大會》被「大陸最強女記者」易立競猛攻，對方先前訪問過伊能靜，引發失言批評梅艷芳風波，這回談李若彤，易立競也不留情面批評她與富商的一段情。

李若彤被讚最美小龍女。（圖／中時資料照片）

易立競說李若彤當時演《神鵰俠侶》時太入戲深愛楊過，後來李若彤跟富商談戀愛也特別入戲，「這個富商是怎麼打動你的？他很像楊過嗎？也給你送雕（貂）嗎？」先前李若彤穿上17歲時的校服，被外界誇「少女感十足」，易立競不以為然，諷刺：「作為一個中年女性我很疑惑，為什麼中年女性要追求少女感？那妳讓少女追求什麼呢？中年富商嗎？」笑翻全場，事後李若彤向易立競發戰帖，放話願意接受對方專訪，好好聊富商的故事，易立競也說：「姑姑果然是一代俠女，約起！（悄悄說，這次吐槽大會來得太值，真的挖到礦了）。」

(中時新聞網)