屏東新園鄉龍洲一路、鄰近雙園大橋，2月2日晚間9時30分被民眾發現1名未足月男嬰，東港警分局興龍派出所獲報後趕往現場，隨即通知社會處社工到派出所協助，目前屏東縣政府已啟動寄養安置並由警方同步協尋，同時呼籲男嬰父母盡快出面。

東港警分局興龍派出所表示，當時男嬰被裝在一個白色大塑膠袋內，身穿一件白色熊熊毛鋪棉外衣，身體由毛巾包裹住，旁邊放置幾片尿布，經檢查男嬰重2700公克，身體無任何胎記及無明顯外傷，生命徵象穩定，呼吸道暢通。所幸現場民眾發現得早，並由警方陪同下將男嬰送至醫院檢查治療，經研判出生未滿月，臍帶疑似自行剪下，尚未完全脫落，

屏縣府社會處長劉美淑表示，不少小爸媽、或是未婚生子不願扶養孩子，不知如何處置最後選擇將孩子棄置，若不向外界尋求協助，隨意丟棄孩子就會面臨遺棄罪，若孩子不幸喪命，甚至會遭受更重的刑責。

社會處期盼男嬰家長能出面負起照顧責任，若有扶養困難可向屏東縣政府社會處求助，上班時間撥打屏東縣政府社會處:08-7321896，或全國24小時保護專線「113」。

(中時新聞網)