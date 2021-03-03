新冠疫苗抵台了？台股3日開盤上漲45.44點，加權指數開在15,992.32點，在電子股群起領軍，傳產、金融股齊跟進下，大盤隨即上攻至16,039.16點，重返萬六關卡；不過，創高後立即拉回，近9點30分時跌落平盤之下，惟在多方持續助力，加上疫苗抵達台灣的消息激勵，加權指數再度飆高，甚至於10點50分左右，再創高點，衝上16,070.95點

台股近期苦守萬六關卡，台積電、聯電等權值股能否止穩，成近期大盤加權指數重要關鍵。台積電3日股價維持逾平盤震盪，振福僅1.81％，目前力守平盤608元附近，留十字K線；聯電則是下挫逾3％，甚至一度跌至50.7元。不過，在傳出首批AZ新冠肺炎疫苗抵台激勵下，傳產、金融股支撐大盤，塑化股亦有所表現；電子股亦出現一波急拉，宏碁、華碩、仁寶、鴻海、友達等，瞬間向上點火，台股穿越早盤高點，攻至16,070.95點。

(工商 )