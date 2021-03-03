看好全球智能健身風潮需求高漲，全球知名健身器材廠商岱宇國際（1598）3日在台北國際體育用品展（2021 TaiSPO）線上檔期，重點展示旗下索爾（Sole）、Xterra及Spirit品牌「數位培訓追蹤系統APP」，並同步展示旗下各品牌多款跑步機、橢圓機、健身車，及划船器等健身器材產品搶市。

尤其，岱宇今年Sole品牌榮獲2021台灣精品獎的踏步機和登山機二體合一的「有氧攀岩機」新品，以滿足全方位智能訓練體驗，以搶攻全球家用健身器材市場商機。

岱宇表示，全球智能運動風潮興起，近年集團除持續針對旗下各品牌家用健身器材產品硬體研發升級，更著重健身追蹤應用程式開發與數據結合分析應用。

岱宇透露，旗下各別品牌重新設計展出「數位培訓追蹤系統APP」，包括「Sole+」（已可下載）、「Spirit+」（即將推出）及「Xterra+」（已可下載）等，不僅進一步優化整體用戶體驗，更直覺的操作介面、豐富即時的儀表板，及訓練目標設定，為運動健身者提供即時數據，保持健身之旅中，擁有源源不絕的動力及帶來全新的訓練體驗。

岱宇強調，旗下各品牌數位培訓追蹤系統APP主打的五大訴求，包括A.同步整合移動裝置及家中健身器材的所有訓練數據，手機與健身器材上的控制台完美協作。B.全新控制台UX/UI（用戶介面）已搶先在Sole F85跑步機中推出，2021年也將在Spirit和Xterra Fitness產品系列中陸續上線。

C.包括iOS和Android移動裝置，都可以使用螢幕投射選項-只需按照說明，進行連接即可，讓您的鍛鍊過程，比以前更靈活有趣。D.新的控制台搭載於10.1英吋觸控螢幕上，可讓您在Netflix上串流播放所喜愛的各類節目、隨時掌握CNN新聞、播放YouTube影片或在ESPN頻道上觀看體育比賽。

E.數位培訓追蹤系統APP，適用Garmin、Fitbit和Apple大多數的穿戴設備、也可與Apple Health和Google Fit平台鏈接。

岱宇說，數位培訓追蹤系統APP，也可透過控制台的「預設訓練功能」，來了解運動健身者目前的體能狀態，除進行日常訓練外，也可進一步依照健身需求，制定訓練課程。

岱宇旗下品牌產品提供Air Force、Army、 Gerkin Fitness Test、and/or PEB等測試標準。例如，Gerkin Fitness Test是一種簡單且經過科學驗證的方法，通過特定鍛鍊，來測量最大攝氧量（VO2）值，以估算最大耗氧量，消防員即是用此測試條件，來衡量其體能狀態，也可採用其他健身測試模式，如軍事標準測試模式，來了解自已的體能狀況。

展望2021年，岱宇持審慎樂觀看法。岱宇看好旗下各品牌接單表現隨著客戶需求高漲而保持良好水準。岱宇指出，旗下Xterra品牌仍採取多產品線布局，目前主要電商客戶Amazon已積極協調預定今年上半年產能；其次，Spirit品牌訂單能見度，隨著北美經銷商拉貨需求，而同步推升至今年下半年。

此外，看好居家健身風潮，亦將帶動家用健身器材產品連網升級、線上虛擬健身課程需求，岱宇亦加速導入智能化AI技術應用新款健身器材產品，有助於提升集團品牌高度競爭利基，創造未來營運良好成長動能。

(工商 )