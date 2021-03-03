如今，許多消費性、企業和工業設備將USB Type-C埠作為唯一的輸入電源選項。雖然USB-C技術可以提供高功率輸出和高速的資料傳輸，但其使用範圍必需在離AC插座3米的距離內。隨著乙太網供電（PoE）日益普遍，透過標準乙太網電纜供電成為一種更普遍、更方便、同時也是最實用的解決方案，此方案更可以在最遠100米的距離內提供電源和資料。

雖然市場上大多數轉接器可提供電源，但提供的功率有限，最高只有25W。Microchip發佈一款具有最高功率的PoE轉USB-C電源和資料轉接器，能透過PoE基礎設施支援的乙太網電纜提供高達60W的USB輸出功率。

新推出的轉接器（零件編號PD-USB-DP60）可接受高達90W的PoE，並透過USB-C轉換為60W輸出，能為大多數相機、筆記型電腦、平板電腦和其他使用USB-C輸入電源的設備供電。該轉接器可減少對AC基礎設施的依賴來簡化安裝。由於無需依賴AC插座，不再受3米的距離限制，新款轉接器可將電力輸送到100米以外。新款轉接器還增強了USB-C電源設備的遠端電源管理能力。此外，由PoE來源提供的遠端電源重啟功能，可以透過Web介面或簡單網路管理協定（SNMP）進行電源重啟，無需在設備所在地手動拔掉插頭並重新開機。

Microchip推出的PoE轉USB-C轉接器可連接多種PoE供電端標準、包括較新的IEEE 802.3af/at/bt標準以及傳統的PoE標準。由於現存PoE通常屬於各種不同標準，因此擁有一個支援完整的轉接器至關重要。

Microchip PoE業務部總監Iris Shuker表示，這款新元件是輕鬆部署USB-C設備並為其提供長距離電源和資料連接的理想選擇。轉接器採用Microchip的USB電源傳輸IC和PoE晶片組，可與我們最新的PoE供電器和中繼器完美搭配。

新款轉接器具有將90W輸入轉換為60W輸出的能力，使需要更高功率充電的設備能夠使用以前無法使用的PoE，同時可與Microchip具有成本效益高性價比的單埠和多埠（最多24個）PoE供電器/中繼器以及符合IEEE 802.3af/at/bt行業標準的交換器配對使用，每個埠可提供高達90W的功率。如果需要更低的功率為USB-C設備供電，可以使用IEEE802.3af（15.4W）或IEEE802.3at（30W）PoE供電端。

Microchip還提供支援PoE轉USB-C轉接器的關鍵IC解決方案，包括PD70xxx系列PoE IC和LAN7800 USB轉Ethernet橋接器。該功能由Microchip的供電軟體平台（PSF）實現。PSF是一個開放原始碼的供電（PD）協議堆疊，在UPD301C PD控制器上運作，為Microchip的PD控制器、微控制器和USB集線器提供完整的PD 3.0功能和客製化功能。PoE至USB-C轉接器現已上市，單位售價100美元。

(工商 )